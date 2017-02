Scott Chiang: Garantias do Governo de Macau sobre segurança de Taishan são “uma treta”

Presidente da Associação Novo Macau acusa o Governo de acreditar em tudo o que lhes é comunicado sobre a Central Nuclear sem realmente ter um conhecimento profundo sobre o projecto. Na sexta-feira, a Associação Novo Macau organizou uma conferência de imprensa para exigir garantias ao Executivo.

João Santos Filipe

O presidente da Associação Novo Macau, Scott Chiang, defende que o Governo de Macau mostrou não estar suficientemente informado sobre a construção da Central Nuclear de Taishan e que as garantias sobre a segurança dadas pelo Executivo são “uma tetra”. A opinião do presidente do organismo pró-democrata surge depois da empresa responsável pela central nuclear na vizinha província de Cantão ter anunciado à Bolsa de Hong Kong que precisa de mais tempo para finalizar o projecto com o propósito de conduzir testes ao equipamento.

“O Governo de Macau tem feito um trabalho fantástico em garantir que tudo está bem. Mas agora, como podemos ver, a companhia responsável pelo projecto diz que precisa de mais tempo para resolver alguns problemas. Ficámos a saber que aquilo que o Governo nos disse no ano passado foi uma treta”, disse Scott Chiang, ontem, ao PONTO FINAL.

“Eles [Governo] não sabiam o que se passava, mesmo quando a construtora estava ciente que havia problemas que precisavam de ser resolvidos. O Governo acredita naquilo que lhes dizem e por isso disseram que tudo era seguro. Isto só mostra que, pelo menos nestes assuntos, são incapazes de garantir a nossa segurança”, frisou.

No passado dia 20 de Fevereiro, a empresa CGN Power Co, uma das parceiras da Taishan Nuclear Power Joint Venture, responsável pelo projecto, comunicou à Bolsa de Hong Kong que o projecto sofreu atrasos.

A unidade número 1 da Central Nuclear só deverá começar a funcionar na segunda metade deste ano, quando estava previsto que fosse na primeira. Já a unidade número 2 vai entrar em funcionamento na primeira metade do próximo ano, quando inicialmente estava previsto que os reactores entrassem em funcionamento na segunda metade deste ano.

De acordo com a empresa, os atrasos devem-se ao facto da Central Nuclear de Taishan utilizar tecnologia de reactores de água pressurizada de terceira geração, considerada uma das mais seguras. No entanto, como esta solução tecnológica ainda não está em funcionamento em nenhuma parte do mundo, a empresa diz que são necessários mais testes.

“A ideia que fica do comunicado é que a empresa precisa de mais tempo para fazer os testes e garantir a segurança do projecto… Claro que isso pode ser visto de forma positiva, porque mostra que a construtora está a levar a segurança a sério e não quer apressar os trabalhos”, adiantou.

“Mas de forma geral existem várias questões que precisam de ser respondidas. Nós não gostaríamos de ver a Central Nuclear começar a funcionar sem que todas as questões fossem respondidas”, defendeu.

Por outra lado, o presidente da Associação Novo Macau queixa-se que, ao contrário do que foi prometido, não estão disponíveis visitas guiadas ao local da construção. Isto apesar da associação ter feito o pedido para visitar as instalações por duas ocasiões.

No ano passado, o Gabinete do Porta-voz do Governo garantiu que o Executivo está a prestar a máxima atenção ao projecto e que existe um plano de contingência para fazer frente a uma eventual crise nuclear.