Rita Santos é a “líder mais responsável da Ásia-Pacífico”

Rita Santos recebeu ontem o prémio de “líder mais responsável da Ásia-Pacífico, 2017” enquanto presidente do Conselho Regional da Ásia e da Oceânia do Conselho das Comunidades Portuguesas. A distinção foi atribuída durante uma feira que reuniu, em Hainão, líderes económicos da região Ásia-Pacífico, incluindo 20 empresários de Macau. No discurso que proferiu no certame, Rita Santos defendeu a participação activa de Macau na construção do princípio “Uma Faixa, Uma Rota”, salientando que o território “é um centro modal de comércio internacional e plataforma de intercâmbio sino-ocidental.”

