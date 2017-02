Registo electrónico de saúde com 500 pessoas inscritas

O projecto piloto do Sistema de Registo Electrónico de Saúde, que vai permitir aos hospitais do território terem acesso à ficha médica dos pacientes, conta já com meio milhar de pacientes registados. A informação foi avançada ontem por Kuok Cheong U, vice-director do Centro Hospitalar Conde São Januário, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

De acordo com o responsável, os programas informáticos e a plataforma para troca de informações já está operacional, já sendo possível a partilha das fichas médicas entre os hospitais do território.

No futuro, a Direcção dos Serviços de Saúde está a equacionar aceitar mais inscrições para o projecto piloto. Ontem, Kuok Cheong U fez questão de lembrar que a Lei da Protecção de Dados Pessoais vai ser integralmente respeitada, e que se um paciente não concordar com a partilha de informação sobre a sua ficha entre Hospitais, tal não vai acontecer.