Regime de Previdência: Pratos da balança pendem para o patronato, sustenta Ella Lei

A deputada Ella Lei manifestou-se ontem sobre a transição do Regime de Previdência Central de um modelo não-obrigatório para o que pressupõe contribuições obrigatórias por parte dos trabalhadores. Ao abrigo das novas regras, o plano de contribuição conjunta especifica descontos de 5 por cento do salário básico mensal, sendo que os trabalhadores, quando cessam o contracto – e desde que tenham exercido funções por mais de três anos numa empresa –podem reaver 30 por cento do valor descontado pela entidade empregadora.

“Os representantes dos trabalhadores opuseram-se a isto [especificações do regime de previdência central obrigatório]. As taxas de reversão de direitos afectam, na verdade, a reforma dos funcionários porque os trabalhadores podem apenas reaver 30 por cento ao fim de três anos”, disse a deputada aos jornalistas junto ao Edifício da Federação das Associações dos Operários de Macau. “Ainda assim, os trabalhadores de algumas indústrias não têm garantias. Na construção civil, por exemplo, as relações laborais são mais complexas e os funcionários sub-contratados, quando demitidos devido à alteração do fornecedor de serviços, não conseguem obter o dinheiro descontado”, acrescentou a deputada.

Ella Lei sugere que o dinheiro descontado por trabalhadores com o estatuto de colaboradores deveria ser colocado nas suas contas bancárias, uma vez que continua a pertencer-lhes: “Quando atingirem 30 anos de descontos, pelo menos eles [trabalhadores] podem conseguir algum dinheiro para assegurar a sua vida no futuro”, explica a também vice-presidente da FAOM.

O Governo vai estudar o regime de previdência central obrigatório, depois de ter implementado, há três anos, o regime de previdência central não obrigatório. A deputada considera que, se o regime não for alterado para obrigatório, vai ser difícil atrair empregadores interessados em tomar parte no organismo voluntariamente: “Primeiro, resta saber se esses empregadores ou empresas, que nunca contribuíram, se sentirão motivados para participar. Segundo, caso se torne vinculativo, o Governo pode vir a fazer alterações outra vez”, defendeu a deputada.