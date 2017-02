Preços da electricidade não vão subir por causa de obra polémica

A comissão instaladora da Associação de Sinergia de Macau esteve reunida com responsáveis da Companhia de Electricidade de Macau (CEM) e do Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético (GDSE) com o propósito de obter esclarecimentos sobre a decisão, anunciada pelo Governo, de proceder à reinstalação da rede de alta tensão que liga a sub-estação de distribuição de energia eléctrica do Lótus à sub-estação do Canal dos Patos, menos de cinco anos depois da estrutura ter sido construída.

A Associação exige que o Gabinete de Desenvolvimento do Sector Energético apure responsabilidades. O organismo garantiu que vai monitorizar de forma estrita as despesas assumidas com a empreitada, uma vez que o dinheiro dispendido com a reinstalação da linha não corresponde a um investimento em activos fixos. O Gabinete garantiu ainda que a população do território não terá que financiar a obra através de, por exemplo, um aumento nas tarifas de electricidade.

O organismo assegura ainda que, caso o Governo tivesse concluído que a CEM foi negligente na forma como geriu o processo, a empresa teria sido punida de acordo com o que está definido no contrato de concessão.

Tanto a Companhia de Electricidade de Macau, como o Gabinete de Desenvolvimento do Sector Energético garantiram que vão trabalhar no sentido de minimizar o impacto da empreitada de reinstalação da linha de alta tensão no quotidiano do território, tanto no que diz respeito ao abastecimento de electricidade, como no que se prende com a fluidez do trânsito. A CEM diz que tenciona reforçar o fluxo de energia que entra no território através da terceira interligação com a República Popular da China durante o tempo pelo qual se vai prolongar a empreitada. No âmbito do impacto sobre a circulação rodoviária, a empresa propõe-se conduzir parte das obras durante o período da noite.