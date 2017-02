Os mundos plásticos de Ng Man Wai no Macau Art Garden

O desenvolvimento das sociedades num sentido aparentemente contrário à Natureza levou Ng Man Wai a criar uma instalação na qual coloca em confronto o ser humano e o mundo natural que o rodeia. O plástico, aliado à luz artificial, foi o meio escolhido pela artista para mostrar como os produtos industriais afectam e transformam o meio ambiente, numa mostra que denuncia, ao mesmo tempo, a substituição progressiva do natural pelo manufacturado. A exposição individual de Ng Man Wai, intitulada “Packing the Nature”, é a primeira mostra deste ano da Art For All Society (AFA) e é inaugurada no dia 10 do próximo mês.

Sacos de plástico preenchidos com lâmpadas vão decorar a galeria do rés-do-chão do Macau Art Garden. A artista local recorre a uma paleta variada de cores “para mostrar que as mesmas são construções feitas para a melhoria da vida humana”. Ng manifesta, porém, o seu “lamento pela extinção da natureza.”

Ng Man Wai nasceu em Macau mas formou-se em Taiwan e na Alemanha, territórios onde já expôs por várias ocasiões, tanto em exposições individuais como em projectos colectivos. Em 2009, integrou os trabalhos do Centro de Pesquisa de Gravuras de Macau e, em 2011, juntou-se à AFA na qualidade de artista associada.

Este ano, Ng Man Wai participou no projecto de intercâmbio artístico “Land(e)scape”, promovido pela Alemanha – onde reside actualmente – e pelo Peru, na América do Sul. Em Março, a artista regressa a Macau para apresentar “Packing the Nature – Works by Ng Man Wai”, cuja cerimónia de inauguração está agendada para o dia 10, pelas 18h30. A exposição estará aberta ao público entre 11 e 26 de Março. A galeria do edifício Art Garden – onde se situa a AFA – recebe visitantes de terça-feira a domingo, das 12h às 19 horas.