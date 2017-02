No “Hotel Império” de Ivo M. Ferreira cabem amor, ódio e sobrevivência

Depois de “Cartas da Guerra”, Ivo M. Ferreira filma, até 21 de Março, a sua primeira longa-metragem que tem Macau como cenário. “Hotel Império” junta no plateau os actores Margarida Vila-Nova e Rhydian Vaughan, que dão corpo e expressão a uma narrativa que encerra amor, desilusão e dependência. O PONTO FINAL acompanhou um extenso dia de filmagens e revela as primeiras imagens de um filme onde se materializa um encontro entre dois mundos. “Hotel Império” deve chegar às salas de cinema em 2018.

Texto de Sílvia Gonçalves

Fotografia de Eduardo Martins

Soa o bater das horas no velho relógio de madeira. Entorpecido, o concierge move as peças do ábaco na banca puída onde se alinham carimbos e o telefone, que resistiu à voragem tecnológica. Na madrugada gelada e húmida são os técnicos os primeiros a avançar sobre o set, montado na pensão encravada entre a Rua e a Travessa da Felicidade. Na obscuridade do lobby, assistente de realização e operador de câmara auscultam o plano para definir que cena há-de ditar o arranque da longa jornada. Desenrolam-se cabos, monta-se a parafernália que empresta ao espaço a configuração caótica de um plateau. Nas paredes descascadas e intocadas, no desgaste das madeiras tingidas de verde da Hospedaria San Va instala-se novamente a criação fílmica que a transporta para uma narrativa distante do quotidiano. Por estes dias, converte-se o espaço no Hotel Império, que acolhe a história de amor, morte e metamorfose que Ivo M. Ferreira idealizou.

“SER ACTOR ADQUIRE MAIS CAMADAS À MEDIDA QUE VAIS VENDO O MUNDO”



Tolhidos pelo frio, Margarida Vila-Nova e Rhydian Vaughan sorvem cereais na sala de maquilhagem, envolvidos pela música magrebina que ecoa da rádio. “De manhã comemos sempre granola, cada um traz a sua. É muito cedo para comer em casa”, conta Vila-Nova, frente à janela enferrujada e fosca que permite a entrada de luz difusa.

Nascido no País de Gales, filho de pai galês e mãe taiwanesa, Rhydian rumou cedo a Taipé. Habituou-se a penetrar desde criança o mundo do teatro, a imiscuir-se nos meandros da companhia da mãe – a Shang Orient Theatre – onde estendia auxílio na música e em tudo o mais que a criação de palco contempla. Acompanhava-a nas sucessivas deslocações a uma das mais profícuas montras de teatro na Europa, o Festival d’Avignon. Viveu em França nos anos em que a mãe lá fez formação, mas garante não ter sido ela a apontar-lhe o caminho: “A minha mãe não me forçou a ser actor. Decidi ir para a escola de teatro aos 13 anos, mas nessa altura ainda não sabia o que era ser actor. Ainda estou a tentar descobri-lo”, conta ao PONTO FINAL. Cresceu em Taipé e foi lá que iniciou, aos 19 anos, uma carreira no cinema que leva já uma década. O interregno deu-se no Reino Unido, onde se formou em teatro e “stage combat”, entre Londres e o Essex.

“Cresci entre dois lugares que nem sequer são países [Gales e Taiwan]. Procurei sempre a minha identidade. E este filme é sobre isso”. E foi isso que o trouxe até “Hotel Império”, a primeira longa metragem que filma com um realizador português: “Ser actor adquire mais camadas à medida que vais vendo o mundo”.

Com a minúcia de um escultor, Nuno Esteves “Blue” prepara o rosto do actor para a câmara. O maquilhador, presença habitual em produções dos melhores cineastas portugueses, e com várias incursões no cinema francês, manifesta o espanto perante o jovem actor de Taiwan. “Ele é muito forte, um actor sólido. Não sentes a minha tensão arterial? Algum defeito terrível ele tem que ter”, graceja.

“Blue” – como é conhecido no meio cinematográfico – diz-se confortável com a transição para um contexto e estética asiáticos: “Tenho feito muito filmes de época. Fiz o ‘Mistérios de Lisboa’ [de Raúl Ruiz], fiz o ‘Cartas da Guerra’, como sou velho, chamam-me para fazer época”, brinca. “Mas gosto muito deste registo contemporâneo. Nas cenas em que ela está no casino, procurei dar-lhe um toque oriental. Agrada-me trabalhar com outras culturas, com estes cheiros”, conta o maquilhador, enquanto pincela suavemente o rosto da actriz, recolhida no silêncio, mãos cruzadas sobre as pernas.

Pouco depois das oito horas, Rhydian está sozinho ao fundo do longo corredor de luz escassa. De olhos fechados, repete movimentos de Tai Chi, alheado do frenesim que estremece a velha pensão. Fá-lo para libertar a tensão que lhe toma os ombros, sussurra, à distância, a sua assistente, Joyce, figura maternal que acompanha o actor desde os seus 23 anos. No lobby, Margarida e Heidi ensaiam agora as marcações da primeira cena do dia. Todos assumem posições para o ensaio. “Os actores podem manter os casacos, é só um ensaio”, atira Emídio Miguel, primeiro assistente de realização. Dispara depois a expressão que impõe o silêncio litúrgico no set: “E… acção!”. A personagem Fafa, interpretada por Heidi, sobe as escadas aturdida, enquanto grita por Maria. Maria desce outra escada com o rosto tomado pela inquietude, que ajuda a perceber que o conflito terá atravessado uma cena anterior: “Estou a ir, estou a ir”, responde-lhe, em cantonense. “Corta!”, grita Emídio. Ivo M. Ferreira avança para o set, dá indicações a Heidi: “Fala de forma normal, não de forma tão musical”. A seu lado está Tracy Choi, também assistente do realizador, que o apoia na interacção e marcações de cena com o elenco de língua chinesa.

REPETIR, REPETIR, ATÉ A VIDA REAL ENTRAR NO CINEMA



Leandro Silva, operador de câmara, coloca novamente todo o peso da câmara sobre o seu corpo, movimento que há-de repetir ao longo dos quatro takes da mesma cena. “Age como uma pessoa normal, sem abanar os braços. Isto é vida real!”, insiste o realizador para Heidi, após o segundo take. Um depurar do gesto que a atriz alcança logo de seguida: “A Maria está com convicção mas podia vir mais devagar, não está a correr para o autocarro”, sugere Ivo a Margarida.

“A melhor indicação que te podem dar é: sê concreto. O movimento não pode ser acelerado. São cenas muito pequenas. O modo que tenho de mostrar que antes tinha discutido com o meu pai [a personagem Gustavo, interpretada pelo actor Cândido Ferreira] é pela forma como ando, como falo, ao não olhar para ela, de modo a que se sinta essa tensão”, descreve depois Margarida ao PONTO FINAL.

Pelas 10 horas, avança a equipa para uma nova cena, e a sequência não assume ordem cronológica. A personagem Chu, interpretada pelo actor Rhydian Vaughan, sobe lentamente a escada que dá acesso ao lobby. A meio do percurso apoia corpo e cabeça na parede e fita o infinito. O movimento preciso, a intensidade do olhar colocam o plateau em supenso, revelam a solidez de um actor sem artifício, cuja verdade a câmara ousa captar. “Cut!”, grita depois Emídio, a cortar a atenção inebriada do colectivo, onde só o tic-tac do velho relógio atravessa o silêncio. Ivo avança sobre o actor, indica-lhe o movimento exacto da mão, a contagem de passos. Enquanto se repete o take, Margarida estuda o texto enroscada no sofá, apoiada em Marta Gonzalez Ferreira, assistente de guarda-roupa. A custo, tentam as duas espantar o frio.

“O IVO ÀS VEZES É MUITO ABSTRACTO E ÀS VEZES MUITO DIRECTO”



Em cada pausa, recolhe-se Rydhian no aconchego da sala de maquilhagem. Iluminado pelos globos dos espelhos, o actor descreve a relação com o realizador com que pela primeira vez se confronta: “O Ivo às vezes é muito abstracto e às vezes muito directo. Tem uma forma de comunicar com cada um, é muito bom a fazê-lo. Quando é abstracto, faz uns sons, não usa palavras. Mas o estranho é que o percebemos e o take seguinte resulta melhor”. Instante curto, que aos microfones ressoam já ordens para regresso ao plateau. A personagem Chu aproxima-se agora da parte da pensão habitada pela sua proprietária, a portuguesa Maria. Senta-se Chu junto à porta de Maria, onde posteriormente há-de ecoar o gemido arrastado de um fado. Apressa-se a equipa a retirar uma alcatifa solta, para que Rhydian não tropece. Uma contínua protecção dos actores que se repete no passar das horas, tal como a aflição de os apartar do frio.

Nos escassos minutos que separam as cenas, para recolocação de luzes, microfones e câmara, socorrem-se actores e técnicos de café e chá, retocam-se maquilhagem e cabelos. “Blue” e a cabeleireira Vanessa Duarte desdobram-se em cuidados que contemplam não só actores mas também a equipa de guarda-roupa. Afastados do frenesim, na sala de espelhos iluminados, Margarida conta a Rhydian a atormentada história de D. Pedro I e D. Inês de Castro, que o actor imagina num registo de tragédia Shakespeariana.

“Silence, please! Stand by for shooting!”, indica Emídio ao microfone, que de modo firme orquestra posições no plateau. Impõe-se o inglês, no multilinguismo de actores e equipa técnica. Ivo Ferreira, manta sobre as pernas, observa no monitor a cena que agora se desenrola. Chu afasta-se da porta de Maria ao pressentir o seu movimento, recolhe-se atrás de uma coluna para não ser visto. Retira-se Maria do edifício e Chu segue-a à distância. Uma cena que se resolve em quatro takes.

Entre mudas e ajustes de peças, a figurinista Lucha d’Orey desvenda algumas das escolhas para o guarda-roupa do filme. “Procurei o kitsch oriental. O qipao [a cabaia chinesa] que a Margarida usa fui buscar a Zhuhai. Aqui as pessoas são mais sóbrias do que eu pensava, em relação à China continental”. A figurinista, que também trabalhou em “Cartas da Guerra”, percorre um trajecto de sucessivas colaborações com Manoel de Oliveira, e recua à sua estreia no cinema, com as “Recordações da Casa Amarela”, de João César Monteiro, tendo voltado a conceber para o cineasta o guarda-roupa daquele que foi o seu último filme: “Ninguém era tão louco como o César Monteiro. Eu ficava abismada. Aquela irreverência fascinava-me por completo. Eu pensava como podia alguém ser assim”.

Pouco depois do meio-dia, cessa o ritmo frenético da manhã na paragem para almoço, e ruma a equipa a um restaurante a curta distância do set. Com apenas 21 anos, Francisco Hestnes assume no filme a função de assistente de vídeo. Encontra entre a fotografia e o cinema a construção de um caminho que ainda não conhece definição exacta: “Comecei por fotografar, sempre com os filmes em vista. O cinema foi a génese”, conta o também actor, que acelera o almoço para regressar ao set, onde já se prepara uma cena de exteriores.

No interior da hospedaria, transportam-se máquinas, cabos e perches para o pequeno pátio junto à porta que faz a ligação à rua. Monta-se uma banca de fruta no exterior, junto à montra da frutaria ali existente. Um grande letreiro em madeira, onde está inscrito “Hotel Império, é colocado sobre a porta. Entretanto, na sala dos espelhos, habitual refúgio dos actores, Margarida e Rhydian batem o texto da próxima cena. Olhos nos olhos percorrem o diálogo a que terão que emprestar verdade e expressão dali a instantes. Ricardo Leal, director de som, oculta um pequeno microfone sob a roupa dos actores.

INTIMIDADE EM CRESCENDO ENTRE CHU E MARIA



No exterior, avolumam-se aqueles que pressentem a presença de uma equipa de filmagens. Maria caminha na rua rumo ao Hotel Império, e alicia Chu a acompanhá-la. Ele ajuda-a a montar um escadote que lhe permitirá trocar um fusível. No breve diálogo que se sucede, Maria provoca-o e segue depois para a mota amarela, oferecendo-lhe boleia. Antes do quarto take, Rhydian fita os que passam. Mantém-se imperturbável enquanto “Blue” lhe ajeita o cabelo. Margarida caminha lentamente em círculos. Perante o grito “Action!” assumem de imediato as personagens como se nunca se tivessem apartado delas. Vestidos de branco, os trabalhadores da panificadora em frente sorvem cigarros sentados na berma, enquanto observam a cena.

“Acho que a cada dia descubro mais um bocadinho, mais uma face da Maria. É uma rapariga que cresceu num ambiente muito especial, que teve uma relação muito dependente com o seu pai, e é uma relação viciada. Ela habituou-se a tomar conta do pai, ele habituou-se a que a Maria tome conta dela. E aos 18 anos assume a responsabilidade e o dever de carregar este Hotel Império nas suas costas”, revela Margarida, no regresso à sala de espelhos. E vai mais além: “A Maria desde cedo começou a cantar e uma forma de ganhar a vida era cantar no bar onde também decorre a acção da história. Só que entretanto o tempo passou, a Maria também se confronta com o chegar a uma outra idade, já não é mais uma miúda com graça a cantar uns fadunchos em português. Não seguiu os seus sonhos, ficou acorrentada a estas obrigações e a esta dependência e nunca seguiu o seu caminho”, descreve Margarida. A actriz assinala logo depois que Maria “não é uma personagem infeliz, vê as coisas de uma forma talvez clara, fria, mas gosta de se rir. Há uma certa leveza nesta personagem”.

Em “Hotel Império”, Margarida oscila entre o português, o inglês e o cantonense. Este é também o primeiro filme em que canta – fá-lo ao vivo – em cima do palco, dando voz a dois fados originais que Sérgio Godinho compôs para o filme. Meses antes do arranque das filmagens, a actriz cumpriu em Portugal aulas de voz e de preparação vocal com o professor Manuel Brás da Costa, a que se juntaram, já em Macau, aulas de dança, acompanhada de Rhydian, e aulas de cantonense. E sente-se a actriz confortável a cantar no filme? “Fácil não é. Estas dificuldades que vamos encontrando, seja ao nível de marcações, seja com cantigas ou com danças, são essas pequenas dificuldades que às vezes nos libertam do texto e fazem a personagem falar sozinha”.

Rumam todos ao exterior para montar a última cena do dia. “Sound is Rolling!”, grita Ricardo Leal. “And Action!”, completa Emídio Miguel, a que se segue o estalar da claquete. Num escadote que quase toca a estrutura em néons onde brilha “Hotel Império”, dois rufias instalam algo suspeito. Sem tomar atenção ao acto, Maria sai do hotel e caminha rua fora de modo apressado. Logo depois, é Chu quem deixa o edifício e a segue a curta distância. Os muitos ruídos que envolvem o set, obrigam Margarida e Rhydian a repetir a cena em oito takes, sem nunca esmorecer o movimento ou a expressão, seguidos pelos olhares de espanto e sussurros da multidão que à distância assiste em suspenso. “Agora está óptimo! See you monday”, grita o realizador, a que se seguem as palmas da equipa. “O que é que escreveste?”, pergunta Ricardo Leal ao PONTO FINAL, enquanto se liberta dos auscultadores e procura afago num cigarro. “É que eu sou a peste do cinema português”, graceja, com um sorriso que não desmancha. E chega ao fim, por hoje, a jornada longa, que todos enfrentaram com devoção, ainda que açoitados pelo frio intenso.

Um filme que é reflexo da desilusão no mundo

Foi em 2013 que o projecto “Hotel Império” começou a tomar forma na cabeça de Ivo M. Ferreira, ainda durante “o tempo lento e penoso das ‘Cartas da Guerra’”. “Queria fazer uma história que se passasse em Macau, que tivesse a ver com Macau. Mas, mais do que isso, queria fazer uma coisa que tinha a ver um bocadinho com um sentimento de que eu acho que Macau legitimamente sofre, há toda uma geração em todo o mundo que também sofre, em relação a uma certa orfandade, ou seja, uma pessoa não se rever muito no mundo que se construiu”, conta o realizador ao PONTO FINAL.

Ivo Ferreira, que assina o guião do filme com Edgar Medina, transpõe para a sua nova longa-metragem a desilusão que diz ter-se instalado no mundo: “Há assim uma espécie de uma desilusão, às vezes com ideias de retrocesso, civilizacionais, quase. Eu em vez de colocar isso na sociedade, queria colocar isso nesta família, nestes pais. Tanto a mãe do personagem masculino, como o pai da personagem feminina acabam por fazer uma espécie de chantagem velada que permite que não haja rupturas”.

O cineasta enquadra esta história entre tantas outras que tomam o pulso aos encontros e dores da existência: “É uma história de amor, de ódio, de morte, de metamorfose, como todas as histórias são. Mas é uma história sobre a identidade, sobre a possibilidade de as pessoas se encontrarem, poderem alterar o percurso natural das suas vidas. Sobre como enfrentamos as mudanças que vamos sofrendo, as adversidades, e as obrigações de sobrevivência”.

Na primeira longa que filma em Macau, depois de várias curtas, e numa co-produção entre Portugal e a China, esbarrou o realizador em obstáculos inesperados: “Tenho encontrado muitas dificuldades e muito disparatadas, cá. Segunda-feira temos uma cena importantíssima e não conseguimos arranjar um camião de bombeiros para filmar. Isto é uma coisa absurda, não permitem filmar os carros de bombeiros. Mas há um lado pontualmente muito generoso de algumas pessoas, há muito boas experiências individuais”, ressalta. O realizador aponta para o próximo ano, a chegada de “Hotel Império” às salas. “A ideia será sempre estrear num grande festival de classe A. Se for, será em inícios, até meados de 2018”, prevê Ivo Ferreira. S.G.