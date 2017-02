Macau e Guangdong de mãos dadas na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”

A Região Administrativa Especial de Macau e a província chinesa de Guangdong realizaram, na sexta-feira, uma reunião de alto nível após a qual anunciaram terem chegado a um consenso em áreas e domínios essenciais da cooperação bilateral no âmbito de uma participação conjunta na iniciativa nacional “Uma Faixa, Uma Rota”.

No balanço do encontro, o Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, adiantou o próximo passo: os governos de ambas as partes irão agora definir propostas de trabalho, no sentido de promover, concretizar e aperfeiçoar o conteúdo da “Carta de intenções sobre a participação conjunta na iniciativa nacional ‘Uma Faixa, Uma Rota’”, assinada no ano passado.

O governante acrescentou que Macau decidiu criar bolsas de estudo especiais sobre o tema, por forma a promover o intercâmbio cultural, nomeadamente com os países de língua portuguesa e os países do Sudeste da Ásia.