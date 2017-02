Loi Wai Cheong e Lei Ka Meng receberam Prémio Jovem Investigador

O Instituto Internacional de Macau atribuiu no final da semana passada os galardões referentes à edição de 2016 do Prémio Jovem Investigador, uma iniciativa que tem por objectivo incentivar projectos de investigação em áreas como a economia, as ciências, a história, o património e a identidade de Macau.

Loi Wai Cheong e Lei Ka Meng, com projectos nas áreas das Ciências Sociais e das Ciências Aplicadas, foram os investigadores distinguidos.

Loi foi premiado por um estudo sobre a saúde mental dos invisuais do território e a forma como o apoio de organizações de solidariedade social contribuiu para a sua integração. Já Lei Ka Meng, docente da Universidade de Macau, foi distinguido pelo estudo “Miniaturized Nuclear Magnetic Resonance Platforms for Chemical/Biological Assays with Customized CMOS Integrated Circuits”, que aborda os últimos contributos da nanotecnologia na análises de fluidos químicos e biológicos.

Para além de um diploma, foi atribuído aos vencedores um prémio monetário no valor de 25 mil patacas, considerado pelo Instituto Internacional de Macau como uma forma de estimular a participação das gerações mais jovens no concurso. A iniciativa é dinamizada pelo IIM desde 2001 e tem também como propósito promover uma maior intervenção social, criar oportunidades e expandir o âmbito do conhecimento.

O Prémio Jovem Investigador, porém, não é direccionado apenas para os mais jovens, uma vez que são abrangidos professores, recém-licenciados ou agentes de outros domínios criativos. O objectivo primordial do galardão passa por “incentivar” todos aqueles que se dediquem à “investigação e ao aprofundamento dos estudos visando o desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Macau, essencialmente nos sectores estratégicos da economia e da diversificação, do património e da identidade, das ciências aplicadas e História de Macau”, explica o Instituto Internacional de Macau em comunicado.

Na cerimónia de entrega dos galardões, Rufino Ramos, secretário-geral do organismo liderado por Jorge Rangel, deu por bem vinda uma maior dedicação à investigação de temáticas sobre Macau, considerando que tais estudos contribuem para o desenvolvimento social e cultural do território.