Kim Jong-nam morto com VX, uma arma de destruição maciça

As autoridades malaias encontraram vestígios de uma poderosa arma química no rosto e nos olhos do meio-irmão do líder norte-coreano, Kim Jong-un. Seul exige que as autoridades norte-coreanas reconheçam a autoria do crime que resultou na morte de Kim Jong-nam e acusa Pyongyang de violar os tratados internacionais ao recorrer ao chamado agente VX.

A polícia da Malásia revelou na sexta-feira que Kim Jong-nam foi assassinado com um químico conhecido como VX, usado em contextos de guerra química.

As autoridades detiveram três pessoas – duas mulheres, uma da Indonésia e outra do Vietname, e um homem norte-coreano – mas querem interrogar outras sete, das quais quatro terão fugido para Pyongyang. Entre os suspeitos está o antigo secretário da Embaixada da Coreia do Norte na Malásia e um funcionário da companhia aérea de bandeira da Coreia do Norte.

Kim Jong-nam morreu a caminho do hospital em Kuala Lumpur a 13 de Fevereiro depois de ser abordado no aeroporto pelas duas atacantes, que aparentemente esfregaram o químico na cara do filho primogéniro de Kim Jong-il.

Seul defende desde o início que Pyongyang está por detrás do crime e na sexta-feira pediu ao regime de Pyongyang que admita que está por detrás do alegado assassínio do meio-irmão de Kim Jong-un: “Será melhor para a Coreia do Norte que admita o assassínio [de Kim Jong-nam] e coopere com a investigação”, assegurou um porta-voz do Ministério da Unificação, em declarações recolhidas pela agência local de notícias Yonhap.

O porta-voz indicou que o regime vai “piorar mais ainda” a sua imagem internacional se continuar a negar as acusações.

Da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Seul chegou uma condenação ainda mais veemente. O organismo responsável pela tutela das relações exteriores considera que o uso do químico VX para liquidar Kim Jong-nam constitui uma “violação flagrante dos tratados internacionais”: “Estamos chocados com a última revelação das autoridades malaias de que o químico VX (…) foi usado na morte de Kim Jong-nam”, sublinhou o ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado.

A nota indicou ainda que a utilização do químico é uma “violação flagrante da Convenção sobre Armas Químicas e outras normas internacionais”.

Ao contrário de Pyongyang, Seul é signatária da Convenção, que entrou em vigor em 1997: “O uso de armas químicas é estritamente proibido por qualquer motivo e em qualquer lugar”, disse o ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano.

O ministério da Defesa da Coreia do Sul referiu já em 2014 que os norte-coreanos começaram a produzir armas químicas na década de 1980 e estimaram que possuem entre 2.500 e 5.000 toneladas armazenadas.

Numa avaliação de 2015, a Nuclear Threat Initiative, organização com sede em Washington, sublinhou que “a Coreia do Norte alega que não possui armas químicas”.

“Embora a avaliação das armazenagens e capacidades sejam difíceis, acredita-se que a Coreia do Norte esteja entre os maiores detentores de armas químicas do mundo, ocupando o terceiro lugar depois dos Estados Unidos e da Rússia”, referiu a mesma entidade.