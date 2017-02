Julgamento de Tiago Guerra arranca amanhã em Díli

É o julgamento do ano em Timor-Leste. Tiago e Fong Fong Guerra começam a responder amanhã, no Tribunal Distrital de Díli, pelas acusações de peculato, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. A defesa do casal de residentes do território está a cargo de uma equipa de advogados de Macau.

O julgamento de um casal de residentes do território de nacionalidade portuguesa que está retido em Timor-Leste há dois anos, acusados de peculato, branqueamento de capitais e falsificação documental, arranca amanhã no Tribunal Distrital de Díli.

Já com duas sessões marcadas – a segunda sessão está agendada para 14 de Março – o julgamento de Tiago e Fong Fong Guerra deverá começar, numa primeira fase, por ouvir três testemunhas chamadas pelo Ministério Público.

São elas Mónica Rangel, directora geral desde 2013 da Direção Geral de Impostos e à data dos acontecimentos a que se refere o caso a directora nacional de impostos petrolíferos, e o seu responsável directo, Câncio Oliveira, comissário da Direção Geral de Impostos e diretor da Alfandega.

Foi igualmente adicionado ao rol de testemunhas da acusação o então vice-ministro das Finanças, Rui Hanjam, num julgamento em que o colectivo de juízes será presidido pela juíza Jacinta da Costa.

A defesa, que está a cargo de um grupo de advogados de Macau, tem previsto apresentar até um total de 12 testemunhas, num caso cujo arranque deverá ser acompanhado por diplomatas acreditados em Díli, representantes de várias instituições – incluindo das Nações Unidas e do Banco Mundial – e de organizações da sociedade civil timorense.

Tiago Guerra, que recusou tecer mais comentários para já, mostrou-se no início do ano – quando a data do arranque do julgamento foi marcada – satisfeito por poder começar a ver o desfecho de um processo que se arrasta há quase dois anos e meio.

Os dois residentes do território – que só no final de Dezembro tiveram acesso ao processo completo – estão indiciados pelos crimes de peculato, branqueamento de capitais e falsificação documental. Em conjunto, os crimes representam uma pena máxima possível de 27 anos de prisão.

Na acusação, o Ministério Público considera os arguidos responsáveis pela autoria material em concurso real e na forma consumada dos três crimes. Como provas, além de documentos contidos no processo, o Ministério Público timorense apresentou inicialmente quatro testemunhas, incluindo o ex-vice-ministro das Finanças Rui Hanjam, dois outros funcionários do Ministério das Finanças e a actual ministra desta pasta, Santina Cardoso.

Santina Cardoso acabou por ser excluída como testemunha da acusação quando o Ministério Público decidiu separar do processo do casal português um outro co-arguido, o cidadão norte-americano Bobby Boye.

Boye é um ex-conselheiro do sector petrolífero que defraudou o Governo timorense e que, em Outubro de 2015, foi condenado por um tribunal federal norte-americano a seis anos de prisão e a devolver mais de 3,51 milhões de dólares a Timor-Leste, estando actualmente detido.

No processo de Tiago e Fong Fong Guerra a procuradora defende a manutenção das medidas de coação, considerando até que “se reforçaram os pressupostos que determinaram a aplicação” dessas medidas. Estão ambos impossibilitados de sair do país desde Outubro de 2014.

Pede ainda que os arguidos sejam condenados a pagar uma compensação civil no valor do que dizem ser as perdas do Estado timorense, que totalizam 859.706,30 dólares.

Tiago Guerra e a mulher só foram ouvidos pelo Ministério Público em Junho último, mais de 20 meses depois de Tiago ser detido, estando há quase dois anos impedido de sair do país e com Termo de Identidade e Residência.

Tiago Guerra foi detido para interrogatório a 18 de Outubro de 2014, passou três dias na esquadra da polícia de Caicoli e a 21 do mesmo mês foi ouvido no Tribunal de Díli, quando o juiz ordenou a sua prisão preventiva, entrando na cadeia de Becora, onde ficou preso até 16 de Junho do ano passado.

Desde aí está, como a mulher, com Termo de Identidade e Residência (TIR) e impossibilitado de sair do país.