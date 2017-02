Jornais do Continente ocultaram identidade de Kim Jong-nam

Os meios de comunicação oficiais do Continente, submetidos ao controlo do Partido Comunista, têm camuflado o assassínio de Kim Jong-nam, irmão do líder da Coreia do Norte, em linha com a imprensa do regime de Pyongyang.

A agência oficial Xinhua noticiou o assassinato de Kim Jong-nam, mas referindo-se ao filho primogénito de Kim Jong-il como um “cidadão da República Popular Democrática da Coreia”, o nome oficial do país.

Nas peças difundidas pela agência – que tem um estatuto equiparado a um ministério e o presidente é normalmente membro do Comité Central do Partido Comunista Chinês – não é referido o parentesco entre Kim Jong-nam e o líder norte-coreano Kim Jong-un.

A televisão estatal CCTV e os jornais oficiais Global Times e o Diário do Povo adoptaram a mesma postura, apesar de nos perfis das redes sociais dirigidas ao Ocidente, que estão censuradas na China, preferirem outra linha editorial.

No Twitter, por exemplo, tanto o Diário do Povo como a CCTV publicam títulos em inglês que se referem directamente a Kim Jong-nam, enquanto na rede social chinesa Weibo, falam apenas de um “cidadão norte-coreano”.

A China é o aliado mais importante da Coreia do Norte e, até há pouco tempo, as relações entre Pequim e Pyongyang eram descritas como sendo de “unha com carne”. A insistência de Pyongyang num programa nuclear levou, porém, Pequim a alinhar com a Coreia do Sul, o Japão, os Estados Unidos da América e a Rússia, condenando os testes com explosões atómicas conduzidos pelo país vizinho.

No início da semana passada, a República Popular da China decidiu suspender as importações de carvão a partir do país, em linha com as sanções adoptadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Numa atitude rara, Pyongyang criticou na quinta-feira a China, de forma indirecta, classificando a sua decisão como “desumana” e dirigida por “forças inimigas”.