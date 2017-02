IAS defende que papel dos pais é essencial para evitar toxicodependência

A directora do Departamento de Prevenção e Tratamento da Dependência do Jogo e da Droga do Instituto de Acção Social, Hoi Va Pou, defendeu ontem um papel mais activo dos pais – um impulso visto como fundamental – para prevenir que os mais novos passem por problemas relacionados com o consumo de estupefacientes.

Segundo a responsável, um acompanhamento permanente dos mais jovens permite perceber eventuais mudanças nos comportamentos e evitar problemas significativos. Nesse sentido, o Instituto de Acção Social vai realizar várias actividades de instrução aos pais.

Além disso, Hoi Va Pou abordou a decisão, que está a ser estudada pelo Governo, de proibir que os menores deixem o território. Esta é uma medida que poderá ser aplicada, quando os pais comuniquem essa intenção às autoridades. Sobre esta possibilidade, Hoi Va Pou explicou que pode ajudar a resolver alguns problemas, mas que é necessário ainda ouvir a sociedade.