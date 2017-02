Grande Prémio: Bancada vai continuar a cortar passeio no Reservatório

O período em que o trecho do passeio fica encerrado ao trânsito de peões ano após ano já foi reduzido, mas continua a durar mais de 50 dias. A deputada Ella Lei sugeriu o alargamento do passeio, de forma a que a área não necessite de estar completamente encerrada ao público. O Governo diz que vai estudar a hipótese mas não promete nada.

A organização do Grande Prémio de Macau voltou a afirmar o compromisso de “minimizar o impacto da principal prova do desporto motorizado junto da população em geral”. Mas há um problema que teima em continuar sem solução: o encerramento de parte do percurso pedonal do Reservatório durante quase dois meses. A deputada Ella Lei Cheng I apresentou em Dezembro uma interpelação escrita a alertar para o inconveniente criado pelo encerramento temporário do percurso. O Instituto do Desporto (ID) responde agora, mas sem apresentar soluções.

Todos os anos é a mesma história. Aproxima-se o Grande Prémio de Macau e começam as obras de edificação de garagens e demais infra-estruturas de apoio à competição. Entre elas, uma bancada que obriga ao corte temporário de um troço com cerca de 200 metros do comprimento do passeio pedonal do Reservatório: “Para minimizar tanto quanto possível a inconveniência causada ao público, o Instituto do Desporto procedeu constantemente à melhoria dos procedimentos”, alega o organismo, numa carta assinada pelo seu presidente, Pun Weng Kun, em resposta à interpelação da deputada. O responsável alega, no entanto, que, no caso do corte do troço do percurso pedonal do Reservatório, não foi possível fazer melhor do que reduzir o anterior período de encerramento do passeio, que ultrapassava os dois meses, “para cerca de 50 dias”.

Na interpelação escrita que dirige ao Governo, Ella Lei descreve a complexidade do problema, recorrendo a uma resposta enviada em 2014 pelos serviços competentes aos membros dos Conselhos Consultivos de Serviços Comunitários: “Durante a montagem das bancadas, há muitos materiais de construção, objectos, parafusos e pregos espalhados naquela zona, portanto facilmente podem registar-se acidentes, e mais ainda, as instalações destinadas à montagem das bancadas também ocupam o referido circuito”, explica.

Tendo em conta o “inconveniente para os cidadãos” causado pelo encerramento da zona aos peões todos os anos durante mais de 50 dias, a deputada defende que o Governo “deve recorrer à cooperação interdepartamental nesta área para estudar a introdução de melhorias de natureza permanente, tais como o alargamento do espaço naquela parte do circuito, para que o público possa continuar a utilizar a zona de lazer do Reservatório durante o Grande Prémio”. Pun Weng Kun responde apenas que “o Instituto de Assuntos Cívicos e Municipais irá coordenar o planeamento [com o ID] e ter em conta as respectivas sugestões de acordo com a situação real”.