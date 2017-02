Fundação Macau tem reserva de quase 30 mil milhões de patacas

O organismo liderado por Wu Zhiliang dispõe de um fundo de reserva de 29,2 mil milhões de patacas, montante 16 vezes superior ao que a Fundação detinha quando foi constituída. Parte do dinheiro está investida em aplicações financeiras que rendem até 2,5 por cento ao ano, revelou o presidente da Fundação Macau em entrevista à agência Lusa.

A Fundação Macau, cuja gestão dos fundos de que é depositária é frequentemente questionada, tem uma reserva de quase 30 mil milhões de patacas, parte da qual se encontra investida em aplicações financeiras, disse à agência Lusa o presidente da instituição.

“Até agora, todo o dinheiro que temos é de 29,2 mil milhões de patacas [3,4 mil milhões de euros]”, valor mais de 16 vezes superior ao inicial, ou seja, ao montante que a Fundação detinha em 2001, quando foi fundada disse o presidente do conselho de administração da Fundação Macau (FM), Wu Zhiliang, em entrevista à agência noticiosa portuguesa, tornando público o valor da reserva que é reportado aos Serviços de Finanças.

Essa reserva figura como uma espécie de conta poupança da Fundação Macau, cujos fundos anuais recebidos – 1,6 por cento das receitas de jogo – suscitam com frequência dúvidas pela forma como são geridos ou aplicados. Entre os principais contestatários da forma como são geridos os activos da Fundação Macau estão alguns dos deputados do hemiciclo.

Por um lado, porque 1,6 por cento das receitas de jogo significa milhares de milhões e, por outro, porque a verba que gasta principalmente em subsídios a instituições e particulares – apesar de também ser muito elevada – é significativamente inferior ao que recebe, gerando especulação em torno do destino de avultados montantes remanescentes.

A Fundação Macau foi constituída em 2001 na sequência da fusão de duas fundações do tempo da administração portuguesa, arrancando com um capital inicial resultante da soma dos saldos monetários de ambas que era, segundo Wu Zhiliang, de 1,7 mil milhões de patacas, qualquer coisa como 201,5 milhões de euros ao câmbio actual.

Actualmente, parte da reserva – oficialmente “capitais acumulados” – encontra-se aplicada em depósitos, fundos, acções e em títulos de dívida estrangeira, um investimento que garante um rendimento mínimo anual de 2,5 por cento, disse o presidente da Fundação Macau (FM): “O dinheiro foi entregue a alguns bancos” – são eles que o gerem – e “não pode” haver prejuízo, garantiu Wu Zhiliang, indicando que o retorno anual obtido foi de 3,8 por cento em 2009.

Essa ‘reserva’ só pode ser mexida em condições excepcionais. “Não podemos mexer nos fundos acumulados. Há um mecanismo em que o conselho de curadores pode autorizar que se mexa até um décimo para caso de catástrofe por exemplo”, afirmou Wu.

Na história da Fundação Macau, tal aconteceu uma única vez: “Em 2003, durante a SARS [Síndrome Respiratória Aguda Severa] tiraram-se 50 milhões de patacas” (5,9 milhões de euros).

A reserva resulta da soma dos fundos acumulados – 25 por cento do recebido das receitas de jogo – com os saldos acumulados, ou seja, o que sobra de cada exercício fiscal. Os estatutos determinam que sejam transferidos de imediato pelo menos 25 por cento – o que sucedeu sempre, à excepção de 2015, ano em que o conselho de curadores deliberou transferir automaticamente 45 por cento.

Em 2016, a FM recebeu 3,54 mil milhões de patacas – o valor correspondente à percentagem de 1,6 por cento das receitas de jogo, sendo as contas feitas de Dezembro do ano anterior (neste caso 2015) a Novembro do corrente (2016).

Dessa verba, 25 por cento foram então transferidos automaticamente, pelo que a Fundação Macau ficou com 2,66 mil milhões de patacas na ‘conta gestão’.

Contudo, o orçamento de 2016 foi superior – 2,92 mil milhões de patacas – com a Fundação Macau a explicar a diferença com o encaixe dos rendimentos anuais das aplicações da ‘reserva’. Com despesas efectivamente realizadas de 2,17 mil milhões de patacas, a taxa de execução orçamental foi de 74,3 por cento.

A rubrica das despesas tem duas componentes: a primeira diz respeito ao pagamento de apoios a particulares e instituições e a segunda refere-se ao funcionamento da Fundação Macau – que inclui o financiamento das suas próprias actividades e os gastos com salários e arrendamento de escritórios – que são, anualmente, na ordem de 200 milhões de patacas, ainda de acordo com Wu Zhiliang.

No ano passado, foram pagos 1,80 mil milhões em subsídios, incluindo os 1,5 mil milhões que resultam da soma das listas trimestrais de apoios a instituições e particulares publicadas em Boletim Oficial.

Nem todos os apoios são publicados em BO, estando uma parte menor inserida em rubricas económicas especiais, como os atribuídos ao Fundo de Ciência e Tecnologia.