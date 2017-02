Esgrima: Selecção de Macau disputa Asiático na Tailândia

Uma selecção do território vai disputar, na Tailândia, a edição de 2017 do Campeonato Asiático de Esgrima nas categorias de Juvenis e Juniores. Constituída por oito atletas e por treinadores e por dirigentes da Associação Geral de Esgrima de Macau, a comitiva da RAEM viajou para Banguecoque no fim-de-semana.

A edição de 2017 do Campeonato Asiático de Esgrima para atletas nos escalões de juvenis e de juniores deverá ser disputada por cerca de nove centenas de atletas, em representação de 29 países e regiões.

Os atletas do território – a RAEM faz-se representar na capital tailandesa por Hoi Man Kit, por Alex Hong Gu, Chan Wan Kit, Ku Foon, Leong Cheng Hang, Lon Dok Yam, Ho Cheng Lam e Leon Pou Lei – deverão disputar um total de dez eventos, tanto em torneios de espada, como de florete.