Erro Médico: Tribunais deram razão a pacientes em 7 das 25 queixas apresentadas

Os tribunais de Macau analisaram 25 casos que colocaram frente-a-frente clínicos e pacientes entre 1999 e 2016, e em 7 casos consideraram ter havido erro médico ou práticas que justificassem que os pacientes fossem compensados. Os números foram revelados ontem pelo director do Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

A Lei do Erro Médico entrou ontem em vigor e com as alterações propostas o director dos Serviços de Saúde está à espera que se registe um aumento no curto prazo do número de queixas apresentado pelos pacientes.

Sobre este aumento que é esperado nos próximos dois anos, Lei Chin Ion promete que a Comissão de Perícia do Erro Médico e o Centro de Mediação de Litígios Médicos vão estar preparados para lidar com os eventuais diferendos.