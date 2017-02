Foram anunciados ontem à noite os prémios Sound in Macau (SIM) Music Awards, para os quais estavam nomeados cerca que quatro dezenas de artistas locais. Os candidatos concorriam a 17 galardões distribuídos por duas categorias – “Melhor” e “Mais Popular” – escolhidos, respectivamente, por um júri e pelos votos online do público. Até à hora do fecho desta edição, não eram conhecidos ainda os vencedores.

