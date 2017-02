Ensino Superior: Mais de 300 universidades da China à distância de um “click”

A partir do início do próximo mês, os estudantes do território, da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong e de Taiwan que se queiram candidatar aos exames de admissão às universidades do Continente já o poderão fazer por via electrónica.

Em Macau, o processo de candidatura decorre entre 1 e 15 de Março e é coordenado pelo Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES), noticiou ontem a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Depois de se inscreverem, os estudantes do território interessados em dar continuidade aos estudos em instituições de ensino superior da República Popular da China terão que confirmar a candidatura entre 16 e 31 de Março.

De acordo com o GAES, o novo processo de candidatura conjunta vai permitir que com um único formulário os alunos da RAEM tentem a sorte junto de mais de três centenas de estabelecimentos de ensino superior do Continente. O organismo sublinha ainda que a lista de universidades que se associaram ao mecanismo abrange 80 por cento das instituições de maior nomeada do Continente.

O processo de candidatura conjunta aos exames de admissão às universidades chinesas abarca licenciaturas e cursos em domínios como a arte, a história, as ciências, a engenharia, a agricultura ou a medicina. De modo a reduzir o tempo de espera a que os eventuais candidatos estão sujeitos, o GAES criou uma linha telefónica para que os alunos interessados possam proceder à marcação do dia em que desejam confirmar a candidatura e entregar eventual documentação em falta.

A condução de candidaturas colectivas, formuladas pelas escolas secundárias do território, também é possível ao abrigo do novo mecanismo, lembra o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior. Os exames de admissão ao ensino superior na República Popular da China decorre a 20 e a 21 de Maio.