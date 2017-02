Empresas estrangeiras sem data de entrada nas bolsas chinesas

Pequim tenciona abrir as portas das bolsas do Continente a empresas estrangeiras, mas o desígnio não passa ainda de uma miragem. Ontem, a comissão responsável pela regulação do mercado de valores assumiu que não dispõe de um calendário tendo em vista a entrada de companhias de capital estrangeiro no mercado accionista da República Popular da China.

A comissão reguladora do mercado de valores da República Popular da China disse este domingo que não tem prazos para permitir a entrada na bolsa de empresas estrangeiras nas suas praças financeiras, embora tenha referido que estão a trabalhar nos preparativos.

“Não temos um calendário”, disse Fang Xinhai, vice-presidente do órgão regulador das bolsas do Continente, acrescentando que o seu departamento está a tratar de resolver “as barreiras técnicas” existentes, numa conferência de imprensa ontem realizada em Pequim.

No final de 2016, o organismo de planeamento económica chinês – a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento – anunciou que iria apoiar as empresas estrangeiras para se poderem cotar nos seus mercados bolsistas e emitir títulos, para aumentar os seus canais de financiamento e atrair novas empresas a investirem no país.

Os responsáveis do regulador bolsista, no entanto, baixaram hoje essas expectativas e Fang indicou que, apesar de a comissão estar a estudá-la, essa medida vai requerer “fazer alguns ajustes nas normas relevantes do sistema”: “Há algumas barreiras técnicas. Por exemplo, os padrões de contabilidade, porque entre as empresas registadas no estrangeiro há as que seguem os padrões dos Estados Unidos, outras da União Europeia, assim como modelos de contabilidade internacionais”, explicou Fang.

O presidente da comissão reguladora do mercado de valores da China, Liu Shiyu, disse na mesma conferência de imprensa que a prioridade para as autoridades chinesas é que os mercados sejam estáveis, embora se tenha mostrado apoiante da ideia de combinar essa estabilidade com reformas liberalizadoras.

“O mercado de capitais da China durante muitos anos não teve um ambiente estável, e assim as reformas não puderam avançar”, disse Liu.

“A reforma e estabilidade são complementares”, insistiu o presidente do regulador da bolsa, que admitiu que o governo do gigante asiático aprendeu a “lição” das turbulências vividas nas bolsas chinesas nos últimos anos.

O regulador chinês aprovou no ano passado ofertas públicas (IPO) de 280 companhias e 248 completaram em 2016 as suas entradas na bolsa, atingindo 163.000 milhões de yuan (22.400 milhões de euros), segundo Liu.