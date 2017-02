Empresas desconheciam que Ministério Público pagava milhares de patacas pelos seus serviços

Responsáveis das empresas subcontratadas pelas companhias de fachada ligadas a Wong Kuok Wai afirmaram em tribunal que desconheciam que o Ministério Público pagava vários milhares de patacas acima do valor originalmente cobrado pelos serviços que prestavam. De acordo com o canal em língua portuguesa da TDM, os contratos e os montantes cobrados ao Ministério Público pelas empresas alegadamente ligadas aos arguidos foram um dos principais tópicos em discussão na passada sexta-feira, no Tribunal de Última Instância, onde decorre o julgamento do ex-Procurador, Ho Chio Meng.

As testemunhas foram confrontadas com as facturas cobradas pelas empresas de fachada ao Ministério Público. Apesar de considerarem que a cobrança de um valor superior entre 10 e 20 por cento ao original é normal nos serviços subcontratados, os arguidos afirmaram desconhecer que tal acontecia no caso da Procuradoria do território, em contratos que envolviam milhares de patacas.

Um dos casos apresentados pela acusação envolveu um contrato de limpeza com a empresa de uma das testemunhas. Inicialmente, o Ministério Público contratou directamente a empresa da testemunha para serviços de limpeza. Depois o contrato acabaria por ser terminado, com a comunicação a ser feita à testemunha por Wong Kuok Wai, que nem era funcionário da Procuradoria.

Mais tarde, a mesma empresa voltaria a ser contratada para serviços de limpeza no Ministério Público, desta vez através de uma empresa de Wong Kuok Wai, com o valor do contrato a ser mais elevado. Sobre esse valor – e para um contrato com a duração de seis meses, a empresa de Wong Kuok Wai cobrou ao MP 33 000 patacas acima do preço original – o que representa um ganho de 5 500 por mês.

Contudo a testemunha ouvida sobre este caso, que era gerente da empresa subcontratada, afirmou ter estado sempre em contacto com Wong Kuok Wai, não mencionado qualquer ligação ao ex-Procurador Ho Chio Meng.