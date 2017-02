Detidos na China dois suspeitos de assalto violento em Macau

Dois homens foram detidos na cidade de Zhongshan, na vizinha província continental de Guangdong, para onde fugiram depois de cometer um crime violento contra um casal de apostadores que tinha ganho mais de um milhão de patacas num casino de Macau. A detenção foi efectuada graças à colaboração entre as forças policiais dos dois lados da fronteira.

De acordo com a notícia divulgada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o casal de vítimas ganhou 1,13 milhões de dólares de Hong Kong – 1,16 milhões de patacas – nas mesas de jogo e procurou ajuda junto dos dois homens para transferir o dinheiro para a China através de cartões Union Pay. Num quarto de hotel, as vítimas foram ameaçadas com facas e uma arma de ar comprimido e agredidas. A arma chegou mesmo a disparar, atingindo o homem num olho.

Após o ataque, os suspeitos fugiram para o Continente, mas a Polícia Judiciária (PJ) fez chegar ao Ministério da Segurança Pública chinês todos os dados que levaram à detenção dos alegados mal-feitores.