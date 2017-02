A partir de hoje, o Departamento de Promoção das Indústrias Culturais e Criativas e a Divisão de Planeamento e Desenvolvimento das Indústrias Culturais e Criativas vão passar a funcionar no Edifício do Instituto Cultural (IC) , situado na Praça do Tap Siac. Por conseguinte, a recolha dos materiais de inscrição do Programa de Subsídios à Produção de Curtas-Metragens de Animação Originais 2016 e da Base de Dados das Indústrias Culturais e Criativas de Macau terá que ser feita no mesmo local.

