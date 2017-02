Concessão de fundos alvo de “fiscalização rigorosa”, diz Wu Zhiliang

A Fundação Macau (FM) é brindada todos os anos com múltiplas queixas sobre o mau uso de apoios financeiros concedidos a instituições e particulares, reconheceu o presidente da Fundação Macau, Wu Zhiliang. O responsável garante, ainda assim, que há uma “fiscalização rigorosa” à forma como os fundos concedidos são aplicados.

“Todos os anos acontecem alguns casos de denúncia sobre o mau uso do apoio concedido pela fundação directa ou indirectamente”, afirmou o presidente do conselho de administração da Fundação Macau, em entrevista à agência Lusa, indicando que, anualmente, a Fundação Macau recebe “meia dúzia” de queixas, nomeadamente através de cartas. Apesar dos casos suspeitos, nunca houve, no entanto, nenhum denunciado que foi dado como provado, disse Wu: “A fundação tem um sistema bastante rigoroso em fiscalizar o uso do apoio concedido”, defendeu, ao assegurar que a entidade conta, aliás, nesse âmbito, com “um apoio cada vez maior das associações”, e que actua perante as denúncias.

“Vamos lá ver ou vamos chamar os dirigentes da associação [visada na queixa] para esclarecer. Têm que provar” que fizeram tudo bem, sob pena de ser exigido reembolso dos apoios financeiros concedidos, realçou o presidente da Fundação Macau. O organismo recebe anualmente 1,6 por cento das receitas de jogo (ver texto nesta página).

Em 2015 – ainda não foram fechados os dados de 2016 – o valor que as associações não gastaram e devolveram à Fundação Macau, foi de 25,4 milhões de patacas: “Se for um caso grave, nós certamente iremos pôr ao CCAC [Comissariado Contra a Corrupção] . Até agora isso nunca aconteceu”, sublinhou, indicando que todas as situações foram resolvidas.

O CCAC arquivou, em Junho do ano passado, o caso relativo ao subsídio de 100 milhões de renminbi concedido à Universidade de Jinan, na China, aberto na sequência de uma participação feita por uma associação local.

A Juventude Dinâmica alegou designadamente que estariam em causa alegados conflitos de interesse pelo facto de o chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, presidir ao conselho de curadores da Fundação Macau e ser, em simultâneo, vice-presidente do conselho geral da Universidade de Jinan.

O CCAC concluiu que não se verificaram casos de impedimento e que não ficou provada a violação das disposições legais nem a existência de indícios de infracção penal no processo de concessão de financiamento nem na tomada da respectiva decisão.

O anúncio do subsídio levou à rua, a 15 de Maio, mais de três mil pessoas, segundo os organizadores, e 1.100, de acordo com a polícia, para pedir a demissão do chefe do executivo. Fernando Chui Sai On negou qualquer conflito de interesses, justificando o apoio – que é maior subsídio concedido a instituições de fora – com o facto de a universidade chinesa em causa ter, ao longo dos anos, formado muitos jovens de Macau.

Esse subsídio de 100 milhões de renminbi foi concedido, entrando parcialmente nas contas do ano passado, dado que foi pago aproximadamente um terço do total.

O presidente da Fundação Macau aproveitou para reiterar que o apoio à Universidade de Jinan não foi um donativo – como por vezes referido –, mas antes um subsídio, dado que o primeiro tem lugar por iniciativa da fundação e, neste caso, foi a instituição de ensino chinesa que solicitou o apoio – pediu 150 milhões de renminbi.

Wu Zhiliang avançou ainda que a Fundação Macau se encontra a “aperfeiçoar” o regulamento de concessão de subsídios.“Estamos a rever o nosso regulamento. (…) Queremos definir melhor os critérios para cada área”, afirmou, indicando não haver uma data definida para essa tarefa.

Há revisão “constante”, diz, “mas o que acontece neste momento é uma revisão global”: “Percebemos que a fundação está a apoiar muitas áreas e era bom chegar a [um] certo equilíbrio entre as áreas de apoio, definindo [um] critério mais justo para cada”.