China nomeia novos responsáveis para cargos chave na economia

O Governo Central substituiu o ministro do Comércio e o director do organismo máximo encarregado da planificação económica do país, parte de uma remodelação do executivo realizada nas vésperas da sessão anual da Assembleia Nacional Popular.

A agência noticiosa oficial Xinhua avançou no fim-de-semana que Zhong Shan, especialista em assuntos comerciais, vai assumir o Ministério do Comércio. A Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento fica a cargo de He Lifeng.

Ambos os responsáveis, que trabalharam no passado com o Presidente chinês, Xi Jinping, desempenharão papéis cruciais na liderança da segunda maior economia do mundo, num período em que Pequim lida com um abrandamento no ritmo de crescimento económico. Em 2016, as exportações chinesas recuaram 7,7 por cento.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu adoptar uma postura dura no comércio com a China, que acusa de práticas comerciais desleais.

Na quinta-feira, Trump voltou a acusar a China de ser a “grande campeã” de manipulação da moeda, sugerindo que as autoridades chinesas desvalorizam a sua divisa, o yuan, como forma de estimular as exportações.

Em resposta, Geng Shuang, porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros afirmou que “a China não tem a intenção de conseguir vantagens comerciais ao desvalorizar a sua moeda”.

Geng apelou a Washington para que se pronuncie sobre o valor do yuan de forma “objectiva”, reiterando a intenção do país asiático em continuar a reforma do seu regime cambial.

A sessão anual da Assembleia Nacional Popular, o órgão legislativo chinês, arranca a 5 de Março. O encontro deste ano irá focar-se em assuntos económicos, particularmente na criação de emprego, numa altura em que a indústria pesada da China é forçada a reduzir postos de trabalho, devido ao excesso de capacidade de produção.

No Outono, realizar-se-á o 19.º Congresso do PCC, que elegerá novos membros para o Comité Central da organização.Xi Jinping, que é também secretário-geral do Partido Comunista Chinês, deverá permanecer no poder por pelo menos mais cinco anos.