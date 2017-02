É só no fim de Março que o Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa completa o seu primeiro ano de funcionamento, mas as celebrações arrancaram já ontem, com uma série de actividades ao dispor do público online (no Facebook) ou ao vivo (no próprio centro). Ao participarem nos passatempos, as pessoas habilitam-se a ganhar prémios vários.

