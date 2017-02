Casa de Portugal goleia Ieong Heng e soma segunda vitória consecutiva

No jogo entre os últimos classificados do Campeonato de Futebol da 2.ª Divisão, a Casa de Portugal goleou o Ieong Heng por 9-1 e conseguiu a segunda vitória nos últimos dois jogos. Num encontro disputado no sábado, no Estádio da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, a formação orientada por Pelé dominou por completo a partida e ao intervalo já estava na frente do marcador por 6-1.

O herói do encontro foi Alejandro Morgara que frente ao último classificado da liga conseguiu um póquer. Os golos foram apontados aos 39, 79, 87 e 90 minutos.

Mas a entrada forte da Casa de Portugal ficou a dever-se em grande a parte a Diogo Cernadas, que foi o responsável pelo primeiro golo do jogo, logo aos 4 minutos. O mesmo atleta fez também o 2-0, oito minutos depois.

Os outros golos da formação de matriz portuguesa foram marcados por Nicolas Friedmann – que bisou aos 22 e 30 minutos – e por José Lam, aos 33 minutos.

Do outro lado, o golo do Ieong Heng foi apontado por Luís Lou, numa altura em que a sua equipa já perdia por 6-0.

Se por um lado, a Casa de Portugal soma duas vitórias, em outras tantas partida, já a equipa do Consulado de Portugal regista uma tendência oposta, com duas derrotas consecutivas. Desta feita, a formação foi batida pelo Cheac Lun por 3-2.

O jogo até começou bem para a formação do consulado, com Vítor Sereno a colocar a equipa na frente logo aos dez minutos. Contudo a resposta do Cheac Lun chegou logo no minuto seguinte, por Lei Chi Ieong, que reestabeleceu a igualdade a um golo.

Ainda antes do intervalo, Vítor Sereno voltaria a colocar o consulado na frente. Contudo na segunda parte Leonardo Abrantes, aos 63 minutos, empatou a partida e, quando faltavam três minutos para o fim do tempo regulamentar, fez o 3-2 final.

Com estes resultados, o Consulado de Portugal cai para o terceiro lugar, a dois pontos do líder H.S., que tem 11 pontos. Já a Casa de Portugal deixa os lugares de despromoção e sobe ao sétimo lugar com seis pontos.