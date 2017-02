Carlos Marreiros defende preservação dos estaleiros de Lai Chi Vun

O arquitecto Carlos Marreiros, presidente do Conselho da Associação dos Arquitectos de Macau, considera que seria pouco interessante manter apenas algumas das instalações dos antigos estaleiros de Lai Chi Vun, em Coloane, demolindo as restantes. Marreiros defende que o Governo deve proteger toda a zona.

Numa intervenção conduzida no programa de televisão “Fórum Macau”, da emissora em língua chinesa da TDM, Marreiros disse esperar que as autoridades, nomeadamente as secretarias que tutelam as pastas dos Transportes e Obras Públicas e dos Assuntos Sociais e Cultura, se sentassem à mesa para discutir como lidar com o problema.

Por sua vez, o presidente da Federação Industrial e Comercial das Ilhas de Macau, Yeong Keng Hoi, disse duvidar ser possível recuperar e restaurar as estruturas em causa, dado o seu avançado estado de degradação.