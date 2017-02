Benfica esmaga Ka I e segue no encalço do Monte Carlo

Sorte diferente para o Sporting de Macau. Os leões continuam na fuga à despromoção depois de ter perdido ontem (2-0) o encontro que encerrou a jornada, frente ao Chao Pak Kei. O C.P.K aproveitou a derrota do Kei Lun para lhe roubar o terceiro posto da classificação.

Fotografia: Bessa Almeida;

O Benfica de Macau soma e segue na Liga de Elite. Depois da goleada imposta sobre os Sub-23 (9-1), na jornada anterior, ontem a vítima foi o Ka I. Na reedição de um clássico do futebol de Macau que se tem pautado por um maior equilíbrio nas últimas temporadas, aproveitaram os encarnados um momento menos conseguido do rival para golear por cinco golos sem resposta. Os três pontos foram preciosos para as “águias” não deixarem fugir na liderança da tabela o Clube Desportivo Monte Carlo, que também venceu nesta quinta jornada, ao vencer o Kei Lun por 2-0, na sexta-feira).

No Estádio de Macau, na Taipa, valeu ao Benfica um final de tarde inspirado do goleador Nicholas Torrão. O avançado, internacional por Macau, somou um “hat-trick”, com golos apontados aos 15, 36 e 67 minutos. Os orientados do técnico Henrique Nunes ainda aumentaram a contagem com um tento do médio Edgar Teixeira (74’) e fecharam o marcador no último minuto, com o avançado português Leonel Fernandes a fazer também o gosto ao pé.

Sporting soma quarta derrota

Uma vez cumprida a missão pelo Benfica, entrou em campo a outra equipa de matriz portuguesa que disputa a edição de 2017 da Liga de Elite, num jogo em que o Sporting de Macau acabaria por sair derrotado pelo Chao Pak Kei (CPK), por 2-0. O brasileiro Diego Patriota foi o autor dos dois golos do encontro, ambos apontados na primeira metade, ao 20 e aos 45 minutos. A derrota foi a quarta da equipa orientada por Nuno Capela, em cinco jogos disputados na presente edição do Campeonato.

A jornada começou na sexta-feira, com a vitória do líder Monte Carlo, por 2-0, sobre o Kei Lun, que tinha entrado para a jornada desta semana na terceira posição da tabela, com os mesmos pontos do segundo, o Benfica. Os golos do Monte Carlo foram apontados por Sadan da Silva (27’) e por Miguel Ângelo (53’), num jogo em que a equipa do Kei Lun jogou reduzida a 10 jogadores ao minuto 41, após a amostragem de um cartão vermelho directo a Diego Souza.

No sábado, terminaram empatados os dois encontros disputados. A equipa dos Sub-23 mediu forças com o Grupo Desportivo da Polícia num jogo que acabou sem golos; enquanto o “lanterna-vermelha” Lai Chi ainda marcou dois golos (os seus primeiros na prova) mas sofreu outros tantos do Cheng Fung, numa partida que terminou empatada a dois tentos.

Disputada que está a quinta jornada, o Clube Desportivo Monte Carlo – única equipa só com vitórias – segue isolado em primeiro, com 15 pontos. Dois pontos mais abaixo, aparece o agora isolado Benfica (13 pontos), que se descolou do Kei Lun (agora quarto, com 10), ultrapassado pelo CPK, terceiro classificado, com 12 pontos. A meio da tabela, a Polícia mantém a quinta posição, com sete pontos e o Cheng Fung é sexto, com seis. A partir daqui, aquece o que se afigura como uma luta a quatro na fuga à despromoção, com Sporting e Ka I a somarem três pontos cada e Sub-23 e Lai Chi, apenas um ponto.