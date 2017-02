Associação das Mulheres financia construção de salas de aula no Continente

A Associação Geral das Mulheres de Macau organizou neste domingo uma acção de recolha de fundos com o objectivo de construir salas de aulas direccionadas para o ensino artístico em algumas das regiões mais remotas e pobres da República Popular da China.

A organização fez um apelo público a que os alunos dos estabelecimentos de ensino do território financiassem o projecto através da entrega do dinheiro que receberam por ocasião do Ano Novo Lunar, nomeadamente o que lhes foi dado em “lai-sis” oferecido por familiares e amigos.

Ng Wai Kin, presidente da Associação de Pais das Creches Fu Lun, diz que o objectivo dos organizadores da iniciativa passava por arrecadar uma quantia similar à que foi angariada no início do Ano do Macaco. Há um ano, a Associação Geral das Mulheres de Macau e as entidades associadas recolheram 240 mil patacas. Com o dinheiro, o organismo tenciona construir seis salas de aulas e adquirir ainda material didáctico para enviar aos alunos.

A região que deverá ser beneficiada com os fundos recolhidos ainda não foi escolhida pelo organismo. Nos anos transactos, a Associação Geral das Mulheres construiu salas de aula na província de Yunnan e em outras regiões empobrecidas da República Popular da China.