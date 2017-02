António Lai aponta o dedo a departamento liderado por Elsa Cheang

O ex-chefe de Gabinete de Ho Chio Meng garantiu em tribunal que não conhecia a forma como o Ministério Público funcionava no que diz respeito à adjudicação de contratos públicos. António Lai responsabilizou um departamento liderado por Elsa Cheang pelos desvios à lei.

O ex-chefe de Gabinete do antigo Procurador da RAEM, António Lai Kin Ian, responsabilizou o departamento liderado pela ex-chefe-adjunta, Elsa Cheang Hang Chip, pelos contratos assinados entre o Ministério Público e as empresas de fachada alegadamente ligadas a Ho Chio Meng e aos arguidos do processo conexo que decorre no Tribunal Judicial de Base.

Segundo noticiou a Rádio Macau, António Lai alegou que desconhecia o modelo de contratação das empresas, nunca se inteirando do mecanismo durante o período em que esteve ao serviço do Ministério Público. Lai atribuiu responsabilidade pelas adjudicações a um departamento liderado por Elsa Cheang, apesar de vários contratos terem o seu parecer favorável.

O ex-chefe de Gabinete do antigo Procurador afirmou ainda, em mais uma sessão do julgamento conexo que decorrer no Tribunal Judicial de Base, que a definição do modelo do contrato fazia parte das responsabilidades de um grupo de subordinados, que eram liderados por Elsa Cheang. António Lai sublinhou igualmente que ninguém o teria avisado sobre os desvios legais feitos para que os contratos pudessem ser adjudicados.

Lai Kin Ian está acusado dos crimes de burla e pronunciou-se, na sexta-feira, sobre alguns dos milhares de contratos assinados para a realização de obras e a prestação de outros serviços no Ministério Público.

Ainda de acordo com a Rádio Macau, apesar de haver urgência por parte do colectivo em julgar o caso até Agosto, a acusação está empenhada em mostrar que houve desvio de dinheiro em todas as adjudicações feitas pelo Ministério Público, quando Ho Chio Meng era o Procurador. A acusação quer provar que as adjudicações foram feitas com o conhecimento e aval de António Lai.

Contudo a versão apresentada por António Lai foi anteriormente contrariada por Elsa Cheang Hang Chip, quando esta teve a oportunidade de depor no Tribunal de Última Instância, no julgamento que envolve Ho Chio Meng. Na altura, a ex-chefe-adjunta do Gabinete do Procurador afirmou mesmo ter pedido para ser dispensada do trabalho que envolvia a contratação pública uma vez que sentia “transtorno” e “incómodo” com a forma como o Ministério Público celebrava os contratos.

Também outras testemunhas ligadas à Procuradoria afirmaram no Tribunal de Última Instância que assistiram a discussões entre António Lai e Elsa Cheang relacionadas com motivos profissionais.

Apesar das divergências trazidas a público em ambos os julgamentos, Elsa Cheang acabou mesmo por ser promovida no final do mandato de Ho Chio Meng, num despacho assinado por António Lai. Além disso, Elsa Cheang – que não é arguida – recebeu um louvor do antigo Procurador da RAEM.