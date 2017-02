  António Guterres serenou tensões no Saara Ocidental

Marrocos disse ontem que se vai retirar de uma zona do disputado Saara Ocidental, onde aumentaram as tensões com os separatistas da Frente Polisário, apoiados pela Argélia, depois de intervenção do secretário-geral da ONU, António Guterres.

“O reino de Marrocos prosseguirá, a partir de hoje, uma retirada unilateral da zona [Guerguerat]”, disse o Ministério das Relações Exteriores de Marrocos, num comunicado divulgado no domingo, citado pela agência France Presse.

O comunicado oficial acrescenta que a decisão foi tomada pelo rei Mohamed VI, a pedido do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.

Rabat espera agora que “a intervenção do secretário-geral permita retomar a situação anterior na zona em questão, manter o seu estatuto intacto, permitir o fluxo do tráfego rodoviário normal, assim como salvaguardar o cessar-fogo”, disse.

Numa chamada telefónica para António Guterres, na sexta-feira, o Reino de Marrocos pediu às Nações Unidas a tomada de medidas urgentes para acabar com a que considera a “provocação” da Frente Polisario ao cessar-fogo de 1991.

Marrocos insiste que a antiga colónia espanhola é parte integrante do seu reino, mas a Frente Polisário está a exigir um referendo sobre a autodeterminação.

Os dois lados lutaram pelo controlo do Saara Ocidental de 1974 a 1991, com Rabat a ganhar o controlo do território antes da entrada em vigor do cessar-fogo negociado pela ONU.