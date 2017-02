A voz de um “um poeta exilado” nas “Correntes d’ Escritas”

O festival literário “Correntes d’Escritas” ouviu falar pela primeira vez de Macau, das palavras em Macau, dos escritores portugueses de Macau. A Carlos Morais José coube a responsabilidade de apresentar a literatura do território na Póvoa do Varzim.

Fotografia: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim

João Paulo Meneses

Macau esteve pela primeira vez representado no mais importante festival literário de Portugal e um dos mais importantes da língua portuguesa, o “Correntes d’Escritas”. A iniciativa realizou-se durante a semana passada na Póvoa de Varzim.

Carlos Morais José falou da língua portuguesa em Macau, deu a conhecer alguns dos principais escritores que escreveram ou ainda escrevem em Português em Macau – com destaque para Camilo Pessanha – e falou um pouco sobre o seu mais recente livro, “O Arquivo das Confissões – Bernardo Vasques e a Inveja,” publicado pela Livros do Oriente. No final da sessão, aliás, era visível a satisfação de Rogério Beltrão Coelho e ficou a promessa de que, por ele, Macau não terá de esperar mais 18 anos para voltar às “Correntes d’Escritas”.

A cada um dos cinco elementos do painel que no sábado de manhã pautou a estreia do território no mais importante certame literário português foi dado um mesmo mote (“de um jogo frágil de palavras se faz a literatura,”) sendo que cada um o interpretou com a máxima liberdade. Carlos Morais José falou de Macau (a “sua casa,” como reconheceu, quando apresentado pelo moderador, João Gobern) e das palavras, sempre frágeis: “Eu venho de uma cidade de jogo e de palavras,” disse, “palavras que se jogam umas pelas outras em ânsias de tradução.”

Mas também de “palavras exiladas,” como o escritor e jornalista descreveu o Português em Macau, lembrando os 150 anos do nascimento de Camilo Pessanha, a quem não poupou elogios, enfatizando quer a importância da obra do escritor, quer o desconhecimento a que tem sido votado, sobretudo pelas autoridades portuguesa. Morais José condenou com veemência a hipótese dos restos mortais de Camilo Pessanha serem trasladados para o Panteão Nacional, dizendo que “Camilo Pessanha pertence a Macau, como Fernando Pessoa pertence a Lisboa”.

“Macau é muito longe, mas existe uma literatura em português,” acrescentando que “Macau ocupa um lugar singular na língua portuguesa”, acrescentou o também responsável pela editora Livros do Meio.

Na parte final da intervenção, Carlos Morais José “mostrou” aos muitos presentes no auditório Cine-teatro da Póvoa do Varzim, destacando-se entre eles muitos editores, críticos de literatura e autores, o livro que publicou no ano passado sobre “a inveja, o sentimento mais importante da humanidade, juntamente com o amor”. O autor de “O Arquivo das Confissões – Bernardo Vasques e a Inveja” falou brevemente sobre o tema, que considerou muito actual “nesta época de narcisismos extremados.”

Carlos Morais José não terminou a sua intervenção no “Correntes d’Escritas 2017” sem ler um poema que escreveu propositadamente para o Festival, precisamente com o mote: “de um frágil jogo de palavras se faz a literatura.”

Dizes frágil o caminho

mas percorro-o sozinho.

No entanto, acompanhado

Porque sempre enamorado

De tão frágil companhia.

Sabes, detecto azia,

nas palavras que se querem

jogo na estratosfera,

sementes de iniquidade,

à solta pela cidade.

Como se fôra decente

sair à praça doente

e troçar da nossa era.

Espera!

Falaste de literatura?

Só é boa enquanto dura,

reza o sábio deleitado.

Nada disso, resmungo,

dessa missa não comungo:

sou um poeta exilado,

sou ateu e desleixado,

temente da noite pura,

da que me traz a razão

e me oculta o perdão.

Que fazer com esta dor?

Que alegria perdura?

P’ra donde vai o andor?

Onde está a literatura?

(Carlos Morais José, Correntes d’Escritas, Póvoa de Varzim, 25/2/2017)