Si Ka Lon quer restringir a entrada de atletas estrangeiros em Macau

O número de atletas de alta competição que competem com as cores de Macau sem terem nascido no território está a aumentar e a situação desagrada a Si Ka Lon. Numa interpelação escrita dirigida ao Executivo, o deputado insta o Governo a definir uma política de incentivos que possibilite uma maior integração de atletas locais.

O deputado Si Ka Lon, número dois de Chan Meng Kam, quer que o Governo limite a entrada de atletas estrangeiros em Macau porque defende que estes tiram a oportunidade de afirmação aos talentos locais. A ideia é avançada pelo parlamentar numa interpelação escrita enviada ao Governo em meados do presente mês. O deputado quer saber que medidas vão ser tomadas no sentido tanto de proteger os atletas locais, como de lhes oferecer maiores oportunidades.

“As autoridades estão entusiasmadas com a importação de talentos desportivos de outros locais de fora de Macau, porque estes permitem que as selecções locais subam nos rankings internacionais”, escreveu o deputado. “Mas esta medida também contribui para que sejam ainda mais escassas as oportunidades para os talentos locais integrarem delegações desportivas e participarem em competições desportivas. Estes factores restringem o espaço para o desenvolvimento dos talentos locais”, acrescentou Si Ka Lon, na interpelação que dirigiu ao Governo a 17 de Fevereiro.

O deputado pergunta, assim, ao Executivo de Chui Sai On se tem como objectivo promover o desenvolvimento do desporto local e definir uma quota máxima para a participação de atletas importados nas delegações desportivas do território que representam a Região Administrativa Especial em provas internacionais.

Outra das críticas apontadas pelo deputado, ligado à comunidade local de Fujian, sustenta-se no facto dos apoios do Governo serem principalmente destinados às associações que gerem as selecções do território, quando quem acaba por estar mais directamente envolvido na formação dos talentos são os clubes.

Para resolver este problema, Si Ka Lon quer que o Governo partilhe com os clubes parte dos recursos e recompensas que atribuiu às associações e federações desportivas. Embora não defina o montante a ser partilhado, o deputado fala “numa proporção adequada”.

Em modalidades como o futebol, o wushu, o voleibol ou a natação sincronizada a utilização de atletas estrangeiros, sobretudo com origem na República Popular da China, tornou-se uma prática habitual, garantindo alguns bons resultados em torneios e provas internacionais.