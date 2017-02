Serviços de Turismo insistem que estaleiros de Lai Chi Vun podem ser reaproveitados

O Governo deverá avançar dentro em breve para a demolição dos onze estaleiros navais que supostamente colocam em causa a segurança pública na aldeia de Lai Chi Vun, mas a decisão continua a criar cisões dentro da Administração. A Direcção dos Serviços de Turismo (DST), através da sua directora, Maria Helena de Senna Fernandes, queixa-se de não ter sido previamente consultada nem pela DSAMA, nem pela DSSOPT antes de ter sido tomada a decisão de demolir as estrutura. A responsável admite, no entanto, que a decisão possa ser justificável, uma vez que a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) concluiu que os estaleiros, tal como estavam, representavam um perigo eminente para a segurança de quem vive ou visita Lai Chi Vun.

De acordo com o próprio Chefe do Executivo, o Instituto Cultural (IC) e a DST deveriam ainda emitir pareceres relativamente ao plano de desenvolvimento para Lai Chi VUn. Helena de Senna Fernandes diz, por isso, ainda acreditar que o organismo que dirige possa ainda receber uma notificação formal dos organismos envolvidos. Nessa altura, disse ontem em declarações divulgadas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Direcção de Serviços de Turismo irá reflectir a sua opinião e apresentar os resultados da Consulta Pública do Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau, bem como apresentar um parecer especializado que os departamentos em causa possam ter em linha de conta.

No ano passado, a Consulta Pública do Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau sugeriu a ideia de utilizar a zona de Lai Chi Vun para criar projectos de turismo de lazer costeiro. De acordo com Senna Fernandes, a Direcção dos Serviços de Turismo não tinha como objectivo atrair grandes multidões para Lai Chi Vun, mas sim usar de forma mais racional os recursos costeiros. Entre os resultados da consulta pública, apareceram 15 opiniões referindo a questão de Lai Chi Wan, a maior parte das quais defendendo que as instalações da zona deveriam ser reconvertidas e aproveitadas para o desenvolvimento do turismo e indústrias emergentes.