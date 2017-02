São Lázaro: Uma dezena de imóveis em risco de ruir

Mais de uma dezena de edifícios do Bairro de São Lázaro, incluídos na lista de imóveis classificados do Instituto Cultural, estão em avançado estado de degradação e ameaçam ruir, apurou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau junto do Instituto Cultural.

O organismo, agora liderado por Leung Hio Ming, assegurou à Ou Mun Tin Toi que está em contacto permanente com os proprietários dos imóveis em questão, tendo-os instado a conduzir as obras e os melhoramentos necessários para evitar incidentes que colocam em risco a segurança pública.

No início da semana, um pequeno incêndio num prédio devoluto da Rua de São Roque colocou a nu o abandono a que estão votados alguns dos edifícios do Bairro de São Lázaro. À emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o Instituto Cultural revelou que solicitou à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes que volte a submeter a inspecção o prédio que foi parcialmente danificado pelas chamas.

No Bairro de São Lázaro são cerca de oito dezenas, os imóveis que integram a chamada “relação de conjuntos classificados”. Ao abrigo da Lei de Salvaguarda do Património Cultural, os prédios classificados não só não podem ser demolidos, como também devem ser preservados. O Instituto Cultural reconhece que o estado de conservação de alguns dos edifícios em causa é preocupante e garantiu que vai continuar a insistir junto dos proprietários para que cumpram com as suas obrigações.