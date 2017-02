Rui Furtado defende escolha de O Heng Wa para Comissão do Erro Médico

Apesar de considerar que não existe ninguém no território verdadeiramente capacitado para assumir o cargo de presidente da Comissão de Perícia do Erro Médico, Rui Furtado aceita a escolha de O Heng Wa. O antigo presidente da Associação de Médicos de Língua Portuguesa considera O um profissional sério e independente.

João Santos Filipe

Um profissional sério para uma posição para a qual não parece haver ninguém verdadeiramente preparado em Macau. Foi desta forma que Rui Furtado, médico e ex-presidente da Associação de Médicos de Língua Portuguesa, caracterizou O Heng Wa, novo responsável pela recém-criada Comissão de Perícia do Erro Médico.

O médico legista é conhecido do grande público por ter realizado duas autópsias controversas, nomeadamente a Luís Amorim, jovem português encontrado morto em 2007, e a Lai Man Wa, directora-geral dos Serviços de Alfândega. Em ambos os casos apontou o suicídio como causa de morte.

“Admito que o Dr. O Heng Wa possa fazer o lugar, independentemente de ser um bom médico legista. O Dr. O Heng Wa pelo menos tem uma série de anos como profissional e julgo que não está comprometido com nada. O que é fundamental é que seja uma pessoa independente e com bom-senso. Parece-me que ele tem essas características. Como médico conheço-o e é uma pessoa séria”, disse Rui Furtado, ao PONTO FINAL.

Apesar de sublinhar as qualidades do médico escolhido, Rui Furtado não deixa de questionar se efectivamente existe alguém em Macau com capacidade para assumir a posição de presidente da nova comissão: “Não sei se ele [O Heng Wa] está preparado, nem vejo ninguém preparado em Macau. Também não tenho a certeza que a pessoa que está à frente da comissão tenha necessariamente de ser médica. A comissão de perícia te de ter médicos, mas o presidente não tem necessariamente de ser médio”, defendeu.

“Uma pessoa para estar à frente da Comissão tem de ter conhecimentos de ética médica, o que não exige que seja médico. Tem de ter boas qualidades de chefia e liderança para saber manejar uma comissão para esse efeito e saber gerir os peritos”, complementou o clínico.

Críticas ao diploma

Ainda sobre a nova lei, o médico e antigo presidente da associação de médicos em língua portuguesa, não se coíbe de voltar a apontar erros ao diplomas:

“Os casos vão acabar todos em tribunal porque vai ser a opinião do médico contra a do paciente. Quem vai poder chegar a conclusões sobre o diferendo é o tribunal. Tudo isto é um disparate porque o código civil já contempla perfeitamente estas questões”, explicou Rui Furtado.

“É uma lei que é mais do mesmo, mas vai permitir a alguém ficar a ganhar. As seguradoras já estão a ganhar balúrdios com isto, mas agora vai ganhar muito mais gente. Ainda não sei bem quem vai ser, mas alguém vai ganhar”, frisou.

Rui Furtado afirmou ainda que as alterações propostas podem mesmo fazer crescer o número de queixas, à imagem do que acontece nos Estados Unidos: “Vai haver uma data de advogados estagiários às portas dos hospitais a encorajar as pessoas a meterem processos. Mesmo que essas pessoas estejam satisfeitas com o médico vão ser encorajadas a apresentar queixa porque não têm nada a perder e ainda podem ganhar dinheiro”, defendeu.

A Lei do Erro Médico foi aprovada em Agosto do ano passado, depois de ter estado em discussão durante mais de três anos.