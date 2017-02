Raimundo do Rosário procura solução de longo prazo para túnel de ligação à UMAC

O secretário para os Transportes e Obras Públicas que está a acompanhar a os problemas registados no túnel que faz a ligação entre o Cotai e a Universidade de Macau (UMAC). Raimundo do Rosário garante que não há perigo para os condutores que fazem uso da estrutura, mas assumiu que é necessário encontrar uma solução de longo prazo.

Sílvia Gonçalves

O secretário para os Transportes e Obras Públicas garantiu que está a acompanhar os problemas resultantes do rebentamento de duas condutas de transporte de água no túnel subaquático que assegura a ligação entre o Cotai e o campus da Universidade de Macau. Raimundo do Rosário defende que é necessário arranjar uma solução a longo prazo para uma ligação desde sempre assombrada por problemas técnicos, tendo dado indicações ao Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas para proceder à divulgação de informação actualizada sobre o túnel na sua página electrónica.

“Não há perigo, os meus colegas já estão em acompanhamento, estamos a tentar arranjar uma solução para o longo prazo”, assegurou ontem Raimundo do Rosário, à margem da 2ª reunião plenária de 2017 do Conselho do Planeamento Urbanístico. O governante assumiu a existência de problemas no túnel que assegura a ligação à Universidade de Macau, e insistiu que a solução a encontrar terá que permitir a resolução do problema por um período alargado: “Sempre que haja problemas temos que resolvê-los. Sabemos todos nós, até sabem melhor que eu, que há problemas de fuga de água neste túnel. De vez em quando há este problema, por isso temos que acompanhar e vamos arranjar uma solução para o longo prazo. Mas, neste minuto, se me perguntarem, não tenho uma solução aqui para vocês”, admitiu.

O rebentamento das duas condutas de transporte de água chegou a levar ao impedimento da circulação automóvel num dos sentidos da estrutura, durante toda a noite de terça-feira. O secretário disse não se tratar de uma situação grave, prometendo que o acompanhamento da situação será divulgado ao público: “Não há razões para ficarem tão nervosos ou preocupados, não é uma questão muito grande. Sim, houve um problema, mas vamos acompanhar e tratar o problema. Mais tarde, amanhã ou depois de amanhã, o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas vai fazer um ponto da situação na sua página electrónica”.

Sobre a decisão de demolir onze estaleiros navais de Lai Chi Vun que alegadamente se encontram em mau estado de conservação, Raimundo do Rosário recusou ontem pronunciar-se, alegando que o Chefe do Executivo já o tinha feito no dia anterior: “Sobre Lei Chi Vun não tenho mais nada a complementar, o senhor Chefe do Executivo já disse tudo”.

De acordo com a edição de ontem do jornal Ou Mun Iat Pou, o Chefe do Executivo salientou, na quarta-feira, que a prioridade relativamente a Lai Chi Vun passa por lidar com os edifícios que envolvem questões de segurança pública e garantir a protecção dos cidadãos. Dizendo não saber como definir o grau de perigo de um edifício, Chui Sai On está convicto, de acordo ainda com o Macau Daily, que as Obras Públicas são capazes de lidar com a situação.

Depois da reunião de ontem do Conselho do Planeamento Urbanístico – em que foram discutidos projectos das plantas de condições urbanísticas de obras públicas e privadas – Raimundo do Rosário, quando questionado sobre qual a data prevista para a inauguração do Terminal Marítimo do Pac On, não especificou: “Mantemos a mesma previsão, segundo trimestre deste ano”, rematou.