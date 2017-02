Projecto colaborativo com professor da UMAC acrescenta esperança no tratamento do cancro

Chen Xin, professor do Instituto de Ciências Médicas Chinesas, da Universidade de Macau (UMAC) e Joost J Oppenheim, investigador do National Cancer Institute, do United States National Institutes of Health, “fizeram progressos significativos num projecto de pesquisa colaborativa sobre o tratamento mais seguro e eficaz para o cancro e doenças auto-imunes”.

Os dois investigadores “descobriram que alvejar o receptor do factor de necrose tumoral tipo II pode aumentar as respostas imunitárias anti-tumorais e matar as células cancerosas”, anunciou a Universidade de Macau em comunicado. As conclusões do estudo foram publicadas na Science Signaling, ligada à revista Science Magazine. O professor Chen Xi chegou à Universidade de Macau em 2014. Antes disso, gozou do estatuto de cientista sénior no National Cancer Institute durante 15 anos, com o qual mantém uma colaboração, tendo recebido em 2010 o Director’s Innovation Award.