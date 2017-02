Polícia Judiciária prende grupo que geria estação-base

A Polícia Judiciária anunciou ontem a detenção de três cidadãs vietnamitas responsáveis por operar uma estação base, equipamento electrónico utilizado na divulgação de mensagens de telemóvel. As três mulheres terão sido contratadas para o efeito por parte de uma rede criminosa que faria uso apenas de trabalhadores não-residentes para distribuir publicidade não autorizada com a ajuda de mecanismos ilegais.

Até ao momento, e de acordo com a informação ontem divulgada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, as foras de segurança só conseguiram deter as trabalhadoras não-residentes, que se deixaram convencer pelo grupo com a promessa de dinheiro fácil. Quando aos responsáveis pela estação base, as autoridades ainda estão no seu encalço. No local onde estava montada o equipamento as autoridades apreenderam igualmente material informático, noticiou a Ou Mun Tin Toi.