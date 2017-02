O Dinheiro

Anunciavam, há dias, na televisão, que milhões de crianças continuam a morrer de fome pelo mundo fora. No ecrã podiam ver-se corpos raquíticos, esqueléticos, prostrados, sem forças, de olhos moribundos. Por outro lado, num outro canal, de informações económicas, confirmavam que nas Bolsas os valores das acções tinham crescido. Esta parece ser a realidade do mundo de hoje. Enquanto os bancos abarrotam de dinheiro, os mais pobres, em contrapartida, não páram, escandalosamente, de crescer. A morte, por mal nutrição e falta de cuidados médicos básicos, é devastadora entre eles, sobretudo, entre os mais frágeis, os bébés e as crianças.

Perante uma realidade tão chocante, temos as palavras surpreendentes do Evangelho do Oitavo Domingo do Ano Litúrgico, com tanto de esclarecedoras como de desafiadoras: «Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há-de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro.»

Ser fiel a Deus inclui amar e servir o ser humano, sem olhar a raça, a história ou a cultura. Jesus Cristo, ao longo da Sua existência, é muito claro na Sua pregação. O «Primeiro Mandamento» é «Amar a Deus … Amar ao próximo». O Amor e o amor aos outros, e, em especial, o amor « aos mais pequenos e às crianças» apresenta-se como central e inquestionável na sua mensagem. Mas, aqui neste texto, o Senhor vai mais longe e de uma maneira muito pragmática. Coloca-nos diante de um dilema, frequente tanto no desenrolar do nosso quotidiano como na geopolítica mundial ou no sistema economico-financeiro que nos domina. Perante amar e servir a Deus e aos Outros em concorrência com o ganhar Dinheiro e possuir bens materiais, qual deles preferimos? Antes de mais, o Senhor Jesus é categórico e não deixa espaço para dúvidas, ao dizer: « Ninguém pode servir a dois senhores». Assim, se damos preferência ao «dinheiro», sobretudo, como critério orientador e único da nossa vida e, muito particularmente, sem consideração e respeito pela pessoa humana, é certo e seguro que a exploração dos mais fracos terá lugar e o ruído e o estrondo das bombas cobrirão o choro das crianças.

************

«Não vos preocupeis, quanto à vossa vida, com que haveis de comer nem com que haveis de vestir. O texto evangélico continua a abordar, de uma maneira assaz inesperada, uma outra problemática deveras actual. Fala-se tanto, agora, da necessidade de promover, entre as nações, um desenvolvimento sustentável, harmónico e equilibrado da natureza e do cosmos. A chamada à vida simples, frugal e mais junto à natureza torna-se um grito e um clamor de muitos, tantos jovens como mais idosos e, uma vez mais, as crianças, com tantas delas a viver em bairros de lata e lixeiras.

Sim, também o excesso de preocupação no nosso modo de viver pelo bem estar está a tonar-se a razão de ser da ’sociedade de consumo,’ em que nós, não só vertiginosamente, como também neuroticamente, nos estamos a tornar. Por isso, aí estão as contaminações quimicas que estão a ser descobertas nos oceanos, nos lagos, nos rios. Os animais, alguns dos quais se extinguem irremediavelmente para sempre. Tantas florestas destruídas sem dó nem piedade. Os ares puros começam a ser uma raridade ou mesmo uma utopia. Ver o sol, nalguns lugares e a certas horas, já não é possível. Tudo, tudo e tudo isto, de novo, por causa da supremacia do negócio, do conforto, da moda, elegantemente denominada ‘fashion’ e de todos os outros acessórios que denunciam o nosso ‘living standard.’

Porém, oiçamos, com humildade, o que Jesus Cristo, Senhor e Mestre, nos diz repetidamente :«Não vos inquieteis, dizendo : ‘Que havemos de comer ? Que havemos dde beber? Que havemos de vestir ?… Bem sabe o vosso Pai celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo». Que temos de ‘tratar da nossa vida’ é um facto existêncial. Há responsabilidades a assumir, cada um segundo o seu estado, sem dúvida. O que o Senhor quer afirmar é que façamos tudo com grande liberdade interior e para o bem pessoal e comum. Não actuemos por compulsões ou obsessões, mas em liberdade e por valores.

Crer que Deus está connosco dá-nos essa paz que é única e muito criativa. Não nos deixemos dominar por ansiedades e pavores.

***************

A Região Administrativa ou a Macau que, no futuro, queremos ser está nas nossas mãos, ‘gente da terra’. Se, de uma perspectiva sócio-política, é isso que se espera de todos nós que aqui vivemos. Mais se exige daqueles que crêem na presença de Deus nesta que é também, e muito correctamente, chamada ‘Cidade do Nome de Deus’.

Esta consideração é-me sugerida pelo mesmo texto do Evangelho de Domingo. Com tanto casino e tanto dinheiro a rolar nesta nossa cidade! Porei dizer, dando largas à minha imaginação, que a realidade se apresenta como ou uma luta entre Deus e o Homem, gozando da sua incomensurável liberdade; ou Deus e o Dinheiro e este, aparentemente, o grande vencedor; ou ainda a poderosa Torre de Babel, diante da Capelinha do Carmo ou do alto da Penha. Eu sinto-me como David diante do enorme Golias, quando confrontado com a realidade dos Casinos e do Dinheiro e minha Fé em Deus.

Limito-me a um só pensamento

Com os casinos, o Dinheiro parece ser, na nossa cidade, o critério orientador de toda a nossa vida e que é conseguido através da exploração da fraqueza obsessiva da natureza humana, acompanhada de actividades de diversão, lazer e entretenimento que, todos sabemos, estão tão permeadas de imoralidade, tantas vezes assente no tráfico humano, cuja rede chega até continentes longínquos como a América Latina.

A comunidade de Macau está perder a sua ‘alma’, porque insiste no valor do ‘ter’ dinheiro e bens materiais e esquece e abandona o seu ‘ser’ mais profundo, aberto à criatividade do ‘espírito’, expresso na arte, na cultura e na espiritualidade.