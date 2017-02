Número de visitantes subiu 17,6 por cento em Janeiro

O território recebeu 2,87 milhões de visitantes em Janeiro, um aumento de 17,6 por cento em termos anuais homólogos, impulsionado principalmente pelas celebrações do Ano Novo chinês, indicam dados oficiais hoje divulgados.

Segundo a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), a subida anual homóloga do número de visitantes que escolheram Macau como destino ficou a dever-se ao facto de o Ano Novo chinês ter sido celebrado em Janeiro, ao contrário do que sucedeu em 2016, quando a ‘semana dourada’ calhou em Fevereiro.

Da República Popular da China, que figura como o principal mercado, chegaram 1,99 milhões de visitantes ou 69,4 por cento do total em Janeiro, valor que traduz uma subida de 20,4 por cento.

Do universo global de visitantes procedentes da China, os Serviços de Estatísticas e Censos salientam o aumento significativo – de 43,8 por cento em termos anuais – dos que viajaram para Macau com visto individual – um total de 1,12 milhões – dada a política de vistos da China, considerada ainda “relativamente restritiva” pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

Como sublinha o FMI, no mais recente relatório sobre Macau, publicado na semana passada, a população da China elegível para visitar a Região Administrativa Especial de Macau ao abrigo do Esquema de Vistos Individuais representa 47 por cento do total, sendo que 34 por cento se concentra na vizinha província de Guangdong, donde chegaram, em Janeiro, 991.200 visitantes.

O número de visitantes de Hong Kong (527.218) e da Coreia do Sul (81.448) também cresceu – ambos registaram uma subida de 17,6 por cento face a Janeiro do ano passado –, enquanto o de oriundos de Taiwan (84.263) sofreu uma ligeira diminuição (-2 por cento).

O universo de visitantes procedentes dos Estados Unidos (15.434), Canadá (6.089) ou Reino Unido (4.163) também subiu em termos anuais, registando-se, em contrapartida, entre os destinos mais distantes, uma descida no número de visitantes da Austrália (9.230 ou -2,1 por cento em termos homólogos).

Seis em cada dez visitantes cruzaram as fronteiras terrestres (1,79 milhões) em Janeiro – mais 19,8 por cento face a Janeiro de 2016.

A via marítima foi opção escolhida por 859.949 visitantes – mais 14,1 por cento –, enquanto que pelo Aeroporto Internacional de Macau entraram 216.775, um aumento de 13,8 por cento em termos anuais homólogos.

Do total de visitantes de Janeiro (2,87 milhões), 1,36 milhões eram turistas – mais 18,9 por cento –, enquanto os restantes 1,51 milhões viajaram integrados em excursões, ou seja, mais 16,4 por cento face ao mesmo mês de 2016, segundo os mesmos dados da DSEC.