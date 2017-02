Novas formas de circulação transfronteiriça de pessoas e mercadorias em estudo

Os Serviços de Alfândega de Zhuhai querem aprofundar a cooperação com Macau e Hong Kong no sentido de explorar novas formas de verificação de vistos e de aprovação de importação e exportação para agilizar as travessias de fronteira entre a China Continental e as duas Regiões Administrativas Especiais.

A Alfêndega de Gongbei organizou um “Simpósio de Ano Novo”, em que convidou representantes de Zhuhai e Macau, oriundas de diferentes círculos sociais, para recolher sugestões sobre a cooperação entre as duas cidades e sobre o desenvolvimento alfandegário, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

No ano passado, a Alfândega de Gongbei desalfandegou 138 milhões de toneladas de artigos de exportação e importação, com um valor total de 400 mil milhões de yuans – 464 mil milhões de patacas – enquanto as entradas e saídas de visitantes chegaram aos 137 milhões.