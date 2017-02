Nova central eléctrica prevista para Coloane só fica pronta em 2022

Rotulada de “amiga do ambiente”, a nova central eléctrica irá utilizar gás natural como combustível. A localização prevista são terrenos já concedidos à Companhia de Electricidade de Macau, em Coloane, pelo que a construção da estrutura não irá implicar a cedência de novos terrenos por parte do Governo.

A actual Central Eléctrica de Macau, na Areia Preta, deverá estar totalmente desmantelada – com os terrenos limpos e prontos para devolver ao Governo – no Verão do próximo ano. Mas uma nova substituta, que deverá situar-se em Coloane, vai demorar pelo menos cinco anos a entrar em funcionamento. Até lá, a energia em falta será suprida com um aumento da importação de electricidade da China Continental, adiantaram ontem os responsáveis pela Companhia de Electricidade de Macau (CEM).

Para a demolição da antiga central eléctrica de Macau, localizada na Avenida Venceslau de Morais, é necessário um período de 18 meses: “Estamos a falar do Verão do próximo ano. Basicamente, nessa altura, teremos todo o trabalho concluído e o terreno limpo para devolver ao Governo da RAEM”, garantiu ontem Bernie Leong, presidente da Comissão Executiva da CEM, em declarações aos jornalistas, à margem do Almoço de Primavera da CEM com a comunicação social.

Em 2016, a empresa gerou apenas 15 por cento do total da electricidade consumida em Macau, sendo que o restante foi importado da República Popular da China. A CEM continua, no entanto, apostada em reduzir a dependência energética que apresenta face ao Continente e tem planeada a construção de uma central, menos poluente: “Estamos a envidar esforços com a nova central eléctrica, que deverá ser, com recurso às mais novas tecnologias, uma central de energia totalmente amiga do ambiente. No caso, estamos a apontar para o gás natural como fonte de energia”, avança Leong. O director executivo da CEM adiantou que o projecto para a nova central está actualmente a ser discutido com o Governo. A estrutura deverá situar-se em Coloane, em terrenos que já se encontram concedidos à empresa: “Ainda estamos a discutir com o Governo de Macau. Temos de apresentar um relatório de avaliação do impacto ambiental do projecto. Após a apresentação, que deverá acontecer já no próximo mês, esperamos a todo o momento luz verde do Executivo. Depois de aprovado, prevemos que a nova central esteja pronta dentro de cinco anos”, resumiu o responsável. Ou seja, se tudo correr pelo melhor e a aprovação for conseguida ainda este ano, a central poderá começar a funcionar em 2022.

Até lá, a CEM não tem outra alternativa senão recorrer à aquisição de energia no exterior, razão pela qual está a ser preparada uma nova conexão com a China Continental para aumentar a capacidade de fornecimento: “A demanda de energia em Macau tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos e contamos que essa tendência se vá manter nos próximos tempos. Tendo em conta esse cenário, necessitamos de mais energia. E assim sendo, ou produzimos mais – o que não será possível para já, dadas as presentes limitações – ou importamos. Assim sendo, é isso que vamos fazer nos próximos anos. Importar mais energia da China Continental”, adiantou Bernie Leong.

Lenha para a fogueira de Ho Chio Meng

A CEM foi alvo de uma referência no âmbito do julgamento do antigo Procurador do Ministério Público (MP) Ho Chio Meng, anteontem no Tribunal de Última Instância (TUI), quando uma testemunha alegou que uma peça pertencente a um lote de madeira apreendida teria sido transportada para fora do edifício do Ministério Público e transportada para uma central térmica da empresa.

Instado a comentar, o presidente da Comissão Executiva da CEM, garantiu aos jornalistas que nem sabia do que se estava a falar. “Ajudem-me a perceber de que incidente é que se trata. Não sei nada sobre isso”, assegurou. Bernie Leong complementou depois, entre risos: “Desde logo, o que posso dizer é que não usamos madeira como combustível nas nossas centrais térmicas”.

No caso em questão, Ho Chio Meng é acusado do crime de “destruição de objectos colocados sob o poder público”, num julgamento que prossegue hoje no Tribunal de Última Instância.