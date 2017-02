Kwan Tsui Hang quer incluir paredes exteriores no plano de apoio à reparação de edifícios

Kwan Tsui Hang quer saber quando tenciona o Governo expandir o alcance do Plano Provisório de Apoio Financeiro para Reparação das Instalações Comuns de Edifícios Baixos, de modo a integrar no mecanismo a inspecção e manutenção das paredes exteriores. A deputada pergunta ainda se o Governo vai estabelecer um sistema de registo para inspectores e se tenciona fornecer ao público uma lista para que os residentes do território possam seleccionar os agentes com quem querem trabalhar.

Numa interpelação escrita dirigida ao Governo, a deputada recorda que, de modo a encorajar os proprietários de prédios, com 30 ou mais anos e com sete ou menos andares, a reparar e fazer a manutenção dos edifícios, o Instituto de Habitação (IH) lançou, em 2009, o Plano Provisório de Apoio Financeiro para Reparação das Instalações Comuns de Edifícios Baixos. Kwan Tsui Hang assinala, contudo, que o mesmo mecanismo apenas subsidia reparações de estruturas como portas e portões, fornecimento de água e de energia ou instalações de drenagem, não incluindo a manutenção das paredes exteriores e a inspecção dos edifícios.

Recentemente, diz a deputada, o Instituto de Habitação divulgou o seu plano de expansão do alcance do subsídio, tendo sugerido o apoio à inspecção dos imóveis abrangidos pela medida. A deputada pergunta, por isso, quando vai o Governo alargar o plano à inspecção e manutenção das paredes exteriores: “De modo a reduzir a ameaça à segurança pública, resultante dos desarranjos dos edifícios, como vai o Governo criar directrizes, melhorar a promoção e supervisão da inspecção dos edifícios e as reparações das paredes exteriores, de objectos e letreiros?”, pergunta ainda a parlamentar.

Por último, Kwan Tsui Hang quer saber se o Executivo vai “estabelecer um sistema de registo para inspectores de construção elegíveis e fornecer uma lista para verificação do público, para que os cidadãos encontrem, de forma mais conveniente, os inspectores adequados?”.