Jason Chao abandona Associação Novo Macau

O actual vice-presidente da Associação Novo Macau anunciou ontem, através de um breve comunicado, colocado no seu perfil da rede social Facebook que se demitiu do cargo de vice-presidente da principal plataforma pró-democracia do território, formalizando ainda a intenção de se afastar do organismo.

O activista, que chegou a liderar a Novo Macau, lembra que durante os últimos onze anos a associação foi uma componente importante da sua vida, mas revela-se desiludido com o facto de serem cada vez em menor número os residentes locais que estão dispostos a dar a cara e a voz em prol de um sistema mais democrático. Jason Chao reconhece que para que a Associação Novo Macau consiga assegurar um lugar na Assembleia Legislativa necessita de garantir uma maior base de apoio junto da população do território.

Chao, que iniciou um processo de rejuvenescimento da Associação que culminou com a demissão de Au Kam San e com um maior distanciamento por parte de Nk Kuok Cheong, nega as acusações de que tenha sido responsável por uma “purga política” dentro da Novo Macau e assegura que a decisão de abandonar a maior plataforma pró-democrática de Macau não tem por base qualquer desentendimento com a actual direcção do organismo, mas sim a necessidade “de planear uma melhor divisão do trabalho tendo em vista o desenvolvimento da sociedade civil do território”.

Jason Chao Teng Hei deixa ainda assim um desejo. O ainda vice-presidente da Nova Macau espera que os membros da associação se mantenham unidos por ideais políticos e não apenas pela gestão de interesses colectivos: “Espero que a ligação entre os membros da Associação tenha sempre por base crenças políticas e não se limite a meros interesses colectivos”.

Jason Chao vai permanecer na Novo Macau até 31 de Março, altura em que se distanciará em definitivo do organismo.