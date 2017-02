DSEJ considera contratar mais professores de português no exterior

Leong Vai Kei, chefe do Departamento de Ensino da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), disse ontem ao PONTO FINAL que o organismo poderá vir a recrutar recursos humanos no estrangeiro para reforçar a equipa de docentes que será responsável pelo ensino de chinês e português às turmas bilingues que serão criadas, em Setembro, em duas escolas luso-chinesas do território. A dirigente explicou que a contratação no exterior “dependerá do número de alunos que se inscrevam nas turmas” e aderirem ao novo projecto educativo da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

“O objectivo é que os alunos terminem a escola e consigam dominar as línguas chinesa e portuguesa. Eles podem prosseguir os seus estudos, por exemplo, em idiomas, finanças ou tradução e, também, ir para diferentes países. Os alunos não vão aprender apenas o chinês e o português. Algumas das disciplinas serão ministradas nessas duas línguas, bem como em inglês”, esclareceu Leong Vai Kei.

Na Escola Primária Luso-Chinesa da Flora, o programa deverá abranger apenas o primeiro ano do ensino primário. Por outro lado, na Escola Oficial Zheng Guanying , o programa aplica-se ao primeiro ano do ensino primário e do ensino secundário. Quanto aos alunos do ensino secundário, Leong Vai Kei salientou que espera que “eles terminem [os estudos pré-universitários] com um bom domínio das duas línguas.”

A chefe do Departamento de Ensino da DSEJ enfatizou a ideia de que, “nas escolas abrangidas pelo novo currículo, as turmas normais continuarão a existir e que o programa está apenas a ser introduzido”: “O novo currículo deve-se ao facto de algumas disciplinas serem leccionadas em línguas diferentes mas, claro, vamos ter um novo ‘design’ criado de acordo com a legislação”, afirmou Leong Vai Kei, acrescentado que “está planeada a introdução de novas técnicas de ensino”. J.F.