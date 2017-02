A directora dos Serviços de Educação e Juventude anunciou esta quinta-feira que se vai aposentar dentro de sensivelmente um ano. A responsável, que atinge no início do próximo ano a idade consignada à reforma pelo Regime Jurídico da Função Pública, deverá aposentar-se no fim da actual comissão de serviço, que termina a 6 de Fevereiro de 2018.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...