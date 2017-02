Consumo de electricidade subiu 5,8 por cento em 2016

O consumo de electricidade no território registou um novo recorde, ao subir 5,8 por cento em 2016 para 5.255 Gigawatt-hora (GWh), um valor que corresponde a pouco mais do que o consumo registado em Portugal no mês de Janeiro.

Segundo os dados apresentados ontem pela Companhia de Electricidade de Macau (CEM), à margem do tradicional almoço da Primavera, Macau registou um pico de procura de 932 Megawatt(MW) ou mais 5,6 por cento em relação ao ano anterior.

O valor anual do consumo de electricidade em Macau é ligeiramente superior ao registado em Portugal em Janeiro – 4.722 GWh – traduzindo um aumento de 7 por cento em relação ao primeiro mês de 2015 e que foi explicado com as temperaturas baixas que se registaram no primeiro mês deste ano em contraste com o homólogo.