Cidadão de Hong Kong detido por fraude electrónica

Um residente da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, de 29 anos, foi detido por fraude cometida através da Internet. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o indivíduo terá adulterado as informações relativas a produtos como sapatilhas e aspiradores que se encontravam à venda num portal electrónico, prometendo preços mais baratos.

Oito residentes do território terão caído na cantiga do vilão, tenso sido lesados em cerca de 44 mil patacas.

O suspeito foi detido quando tentava entrar no território, tendo sido acusado do crime de fraude agravada. As burlas materializaram-se entre Agosto de 2015 e Abril de 2016. A Polícia Judiciária descobriu entretanto que o indivíduo cometeu o mesmo crime em Hong Kong, durante o mesmo período e que um total de 70 residentes da vizinha Região Administrativa Especial foram também enganadas. O suspeito encontra-se sob fiança em Hong Kong.